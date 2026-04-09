सादगी और खूबसूरती का अनूठा मेल हैं गुजरात की राजकुमारी मृणालिनी, साड़ी में दिखती है सुंदरता

गुजरात की प्रिंसेज मृणालिनी कुमारी की फोटोज

गुजरात के शाही घराने की एक राजकुमारी जो अपने महल की खूबसूरती के साथ लोगों के घरों को उसी रॉयल्टी के साथ सजाने के आइडिया देती हैं। अपनी विरासत को संभालते हुए मृणालिनी अपने राजसी ठाठ और साड़ियों की वजह से लोगों का ध्यान खींचती हैं। इंस्टाग्राम पर उनकी अच्छी खासी फॉलोइंग है। जहां वो पर्सनल मेमोरीज के साथ अपने होम डेकोर ब्रांड लूनावाड़ा को भी प्रमोट करती हैं। इन फोटोज में उनकी सादगी और साड़ियों के प्रति प्यार भी झलकता है। राजकुमारी मृणालिनी के साड़ी लुक काफी खूबसूरत और इंप्रेसिव है।