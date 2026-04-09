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सादगी और खूबसूरती का अनूठा मेल हैं गुजरात की राजकुमारी मृणालिनी, साड़ी में दिखती है सुंदरता

Gujarat Princess Mrinalini: गुजरात के शाही घराने की प्रिंसेज मृणालिनी कुमारी केवल एक इंटीरियर डिजाइनर ही नहीं हैं बल्कि अपनी रॉयल्टी और एलिगेंस को भी प्रिजर्व करती हैं। शाही घराने का खूबसूरती और सादगी उनके लुक्स में भी दिखती है। जैसे साड़ी में रेडी उनकी ये तस्वीरें…

AparajitaApr 09, 2026 01:45 pm IST
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गुजरात की प्रिंसेज मृणालिनी कुमारी की फोटोज

गुजरात के शाही घराने की एक राजकुमारी जो अपने महल की खूबसूरती के साथ लोगों के घरों को उसी रॉयल्टी के साथ सजाने के आइडिया देती हैं। अपनी विरासत को संभालते हुए मृणालिनी अपने राजसी ठाठ और साड़ियों की वजह से लोगों का ध्यान खींचती हैं। इंस्टाग्राम पर उनकी अच्छी खासी फॉलोइंग है। जहां वो पर्सनल मेमोरीज के साथ अपने होम डेकोर ब्रांड लूनावाड़ा को भी प्रमोट करती हैं। इन फोटोज में उनकी सादगी और साड़ियों के प्रति प्यार भी झलकता है। राजकुमारी मृणालिनी के साड़ी लुक काफी खूबसूरत और इंप्रेसिव है।

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इंटीरियर डिजाइनर हैं मृणालिनी

गुजरात के महिसागर जिले में बने लूनावाड़ा के शाही परिवार की राजकुमारी मृणालिनी सोलंकी राजपूत वंश की हैं। वो अपने 15वीं शताब्दी के लूनावाड़ा महल को रिप्रेजेंट करती हैं। साथ ही होम डेकोर के लिए जानी जाती हैं। इटली से फर्नीचर डिजाइनिंग में पढ़ाई के साथ अब वो इंटीरियर डिजाइनिंग की मदद से लोगों के लिए शाही महल की सजावट को लिविंग रूम तक ला रही हैं।

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साड़ियों में दिखती है सादगी

मृणालिनी ज्यादातर मौकों पर साड़ी पहने नजर आती हैं और उनकी ये साड़ियां ना केवल सादगी से भरी बल्कि हैंडलूम की होती है और हर साड़ी में कुछ ना कुछ खासियत दिख भी जाएगी।

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गोटावर्क की साड़ी

जैसे ये गोटा बॉर्डर वाली साड़ी, जिसे डबल शेड वाले ऑर्गेंजा फैब्रिक से तैयार किया गया है।

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गोल्डन और सिल्वर धागों की कढ़ाई

मृणालिनी की इस साड़ी में गोल्डन और सिल्वर दोनों धागों को मिलाकर जरी का काम किया गया है और इन धागों में सिल्क के धागे को नहीं लगाया गया है। बेहद नाजुक हाथ की बुनी कतान बुनाई की बनी ऑर्गेंजा साड़ी है।

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परंपरा को सहेजती दिखती हैं राजकुमारी

साड़ियों के अलावा राजकुमारी मृणालिनी परंपरा को सहेजती भी दिखती हैं। जैसे ये ट्रेडिशनल पोशाक में रेडी लुक। जिसमे प्रिंसेज ने ब्राइट पर्पल कलर के खूबसूरत घाघरे को पहना है। जिस पर बना गोल्डन जरदोगी वर्क और ओढ़नी पर लगा गोटा इसे खास बना रहा है।

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ज्वैलरी का भी रखती हैं शौक

साड़ियों के साथ ही गुजरात की राजकुमारी ज्वैलरी का भी शौक रहती हैं। गले में पहना शाही चोकर जिसमे कुंदन और कीमती पत्थरों का काम किया गया है, खूबसूरती को बढ़ा रहा है।

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