गोविंदा की बेटी टीना के ग्लैमरस लुक्स, 5वीं फोटो से नहीं हटेगी नजर

सुपरस्टार गोविंदा की बेटी टीना आहूजा किसी पहचान की मोहताज नहीं है। टीना पिता की तरह एक्टिंग की लाइन में ही आना चाहती थीं लेकिन उनका करियर मन के मुताबिक नहीं चला। अब टीना ने फिल्मों को अलविदा कह दिया है। टीना फैशन इंडस्ट्री में नाम कमा रही हैं। उनका फैशन सेंस कमाल का है।
टीना ने इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर (IITC) से फैशन डिजाइनिंग में ग्रेजुएशन पूरा किया। साथ ही मुंबई के किशोर नमित कपूर एक्टिंग इंस्टीट्यूट और लंदन फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग की पढ़ाई पूरी की थी।
टीना ने फिल्मों में काम करने के लिए काफी मेहनत की लेकिन उनका करियर खास नहीं चला। उन्होंने बताया कि गोविंदा की बेटी होने के नाते लोग उनका ऑडिशन भी लेना नहीं चाहते थे।
टीना ने फिल्म सेकेंड हैंड हस्बैंड में काम किया था। ये फिल्म साल 2015 में रिलीज हुई लेकिन खास नहीं चली। इसके बाद टीना को ज्यादा अच्छे रोल्स ऑफर नहीं हुए।
अब टीना फैशन डिजाइनर के तौर पर काम कर रही हैं। उन्हें स्टाइलिश और ग्लैमरस दिखना पसंद भी है। वह किसी एक्ट्रेस से कम खूबसूरत नहीं हैं।
टीना आहूजा के इंस्टाग्राम पर 2.2 मिलियन फॉलोवर्स हैं। वह कई तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करती रहती हैं। आजकल टीना अपनी मां सुनीता के यूट्यूब में सपोर्ट कर रही हैं।
टीना को साड़ी पहनने का शौक खूब है। वह अक्सर साड़ी स्टाइल से कैरी करती हैं। एक्ट्रेस का साड़ी फैशन सबसे अलग होता है।
टीना वेस्टर्न ड्रेसेस में भी सुंदर दिखती हैं। वह हर तरह के स्टाइल को कैरी करना अच्छे से जानती हैं। टीना के लुक्स से लड़कियां फैशन टिप्स ले सकती हैं।
टीना आहूजा खूबसूरती के मामले में भी किसी से कम नहीं है। वह सुंदरता में बिल्कुल अपनी मां की कॉपी है। उनके चेहरे पर चमक हमेशा रहती है।