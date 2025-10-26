गोविंदा की बेटी टीना के ग्लैमरस लुक्स, 5वीं फोटो से नहीं हटेगी नजर

गोविंदा की बेटी

सुपरस्टार गोविंदा की बेटी टीना आहूजा किसी पहचान की मोहताज नहीं है। टीना पिता की तरह एक्टिंग की लाइन में ही आना चाहती थीं लेकिन उनका करियर मन के मुताबिक नहीं चला। अब टीना ने फिल्मों को अलविदा कह दिया है। टीना फैशन इंडस्ट्री में नाम कमा रही हैं। उनका फैशन सेंस कमाल का है।