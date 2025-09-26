PHOTOS: अलविदा आकाश के योद्धा! आज खत्म हुआ मिग-21 का सफर, भारत की हर जंग में लिया हिस्सा

भारतीय वायुसेना (IAF) ने आज अपने सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले लड़ाकू विमान मिग-21 को औपचारिक रूप से अलविदा कह दिया। चंडीगढ़ एयरबेस पर आयोजित भव्य विदाई समारोह में नंबर 23 (पैंथर्स) और नंबर 3 (कोबरा) स्क्वाड्रन के अंतिम 36 मिग-21 विमानों को सेवामुक्त किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी, पूर्व सैनिक और परिवारजन उपस्थित रहे। समारोह में मिग-21, जगुआर और सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम के विमानों द्वारा भव्य फ्लाईपास्ट का आयोजन किया गया, जो इस युग के अंत की याद दिलाता रहा।
मिग-21 का सफर 1963 में शुरू हुआ था, जब भारत ने सोवियत संघ से इन पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों की खरीद की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा देश में निर्मित इन विमानों ने आईएएफ की रीढ़ की हड्डी का काम किया। आजादी के बाद की वायुसेना के इतिहास का दो-तिहाई हिस्सा इसी विमान से जुड़ा है। विदाई के दौरान वायुसेना प्रमुख ने मिग-21 के फॉर्म 700 लॉगबुक को रक्षा मंत्री को सौंपा, जो परंपरा के अनुसार युग के समापन का प्रतीक है।
मिग-21 ने भारत की हर प्रमुख जंग में हिस्सा लिया। मिकोयान-गुरेविच डिजाइन ब्यूरो के सिंगल इंजन, एकल सीटर लड़ाकू विमानों ने भारत के अनेक युद्धों में अपनी क्षमता सिद्ध की है। 1965 के भारत-पाक युद्ध में इसने पाकिस्तानी साबर जेट्स को धूल चटाई, जबकि 1971 के युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर निर्णायक भूमिका निभाई। कारगिल युद्ध (1999) में ऊंचाई वाले इलाकों में इसकी चपलता काम आई। 2019 के बालाकोट एयरस्ट्राइक के बाद विंग कमांडर अभिनंदन वर्थामन द्वारा पाकिस्तानी एफ-16 को मार गिराने वाला मिग-21 बिसन आज भी वीरता का प्रतीक है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में भी इसने प्रभावी मिशन अंजाम दिए।
जब 1963 में मिग-21 को भारतीय वायुसेना के प्रमुख इंटरसेप्टर के रूप में सेवा में शामिल किया गया था तो यकीनन ये इस ग्रह पर सबसे अच्छे लड़ाकू विमान थे। ये लड़ाकू विमान रक्षात्मक हवा से हवा में लड़ाई के लिए, दुश्मन के विमानों को 'रोकने' के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। कुल मिलाकर, भारत ने विभिन्न प्रकार के 700 से ज्यादा मिग-21 विमान खरीदे, जिनमें सबसे हालिया 'बाइसन' (बीआईएस) संस्करण आधुनिक एवियोनिक्स, रडार और उन्नत मिसाइलों से लैस है। भारतीय वायुसेना ने 2006 से अब तक 100 से ज्यादा मिग-21 विमानों को बीआईएस मानकों के अनुरूप अपग्रेड किया है। हालांकि, बीआईएस उन्नयन में कुछ प्रमुख समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, खासकर विमान के इंजनों से जुड़ी, जो वर्षों से बिना किसी पूर्व सूचना के खराब होने के लिए कुख्यात रहे हैं। एक इंजन वाले विमान के लिए, यह एक बड़ी खामी रही है।
हालांकि, मिग-21 की विरासत में काले अध्याय भी हैं। उम्रदराज डिजाइन, रखरखाव की चुनौतियां और आधुनिक सुरक्षा सुविधाओं की कमी के कारण इसे 'फ्लाइंग कॉफिन' (उड़ता ताबूत) कहा जाने लगा। पिछले 60 वर्षों में मिग-21 से जुड़ी दुर्घटनाओं में करीब 170 पायलट और 40 नागरिक मारे गए। केवल 2024-25 में ही तीन दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें दो पायलट शहीद हो गए। इन हादसों ने आईएएफ को मजबूरन सेवामुक्ति की समयसीमा बढ़ाने पर विवश किया, लेकिन अब यह अंतिम विदाई तय हो गई।
आज के विदाई समारोह में मिग-21 को वाटर कैनन सलामी दी गई, जो सम्मान और भावुकता का मिश्रण था। पूर्व पायलटों ने अपनी कहानियां साझा कीं, जहां मिग-21 को न केवल एक मशीन, बल्कि एक साथी के रूप में याद किया गया। एविएशन विशेषज्ञ अंगद सिंह ने कहा, "कोई अन्य लड़ाकू विमान आईएएफ से इतने लंबे समय तक जुड़ा नहीं रहा। यह भारत के आकाश का किंवदंती है।" समारोह ने न केवल इतिहास को अलविदा कहा, बल्कि भविष्य की ओर नजरें भी केंद्रित कीं।
मिग-21 की सेवामुक्ति से आईएएफ की लड़ाकू स्क्वाड्रन संख्या घटकर 29 रह गई है, जो स्वीकृत 42 स्क्वाड्रनों के मुकाबले मात्र 70 प्रतिशत है। यह संख्या 1960 के दशक के भारत-पाक युद्ध के समय की 32 स्क्वाड्रनों से भी कम है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कमी क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के बीच चिंताजनक है, खासकर जब चीन और पाकिस्तान अपनी वायुसेनाओं को आधुनिक बना रहे हैं। पाकिस्तान के चीनी जे-35 जैसे पांचवीं पीढ़ी के विमानों की खरीद की खबरें इस कमी को और गंभीर बनाती हैं।
इस कमी का कारण पुराने विमानों जैसे मिग-21, मिग-23 और मिग-27 की सेवामुक्ति बिना पर्याप्त रिप्लेसमेंट के है। स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एलसीए) तेजस एमके-1ए की देरी ने स्थिति को और जटिल किया। मूल रूप से 2022 में सेवामुक्ति की योजना थी, लेकिन उत्पादन में विलंब के कारण इसे 2025 तक टाला गया। संसदीय पैनल की रिपोर्ट के अनुसार, आईएएफ को न्यूनतम 42 स्क्वाड्रनों की जरूरत है, लेकिन वर्तमान में मात्र 31 थे, जो अब 29 हो गए हैं।
तेजस एमके-1ए को मिग-21 का प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी माना जा रहा है। फ्रांस के साथ 114 विमानों का सौदा भी चर्चा में है और मार्च 2026 से डिलीवरी शुरू हो सकती है, जिसमें कुछ फ्लाईअवे कंडीशन में तत्काल उपलब्ध होंगे। बाकी भारत में डसॉल्ट और भारतीय कंपनियों के सहयोग से बनेंगे। इसके अलावा, एमआरएफए (मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट) खरीद पर विचार चल रहा है, जिसमें राफेल, युरोफाइटर और ग्रिपेन जैसे विकल्प हैं। हालांकि, इनकी खरीद में देरी आईएएफ की तत्काल क्षमता को प्रभावित कर रही है।
अंत में, मिग-21 की विदाई न केवल एक विमान का अंत है, बल्कि एक युग का समापन है। इसने भारत की वायुशक्ति को मजबूत किया, लेकिन अब आईएएफ को स्वदेशी तकनीक पर निर्भर होकर आगे बढ़ना होगा। क्षेत्रीय तनावों के बीच यह कमी एक चेतावनी है कि आधुनिकीकरण में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं। मिग-21 की स्मृति हमें सिखाती है कि सैन्य शक्ति बुद्धिमत्ता और मानव जीवन के सम्मान के साथ जुड़ी होनी चाहिए। आईएएफ का भविष्य तेजस जैसे विमानों से उज्ज्वल हो सकता है, बशर्ते संक्रमण सुगम हो।