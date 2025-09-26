PHOTOS: अलविदा आकाश के योद्धा! आज खत्म हुआ मिग-21 का सफर, भारत की हर जंग में लिया हिस्सा

ग्रह पर सबसे अच्छे लड़ाकू विमान

जब 1963 में मिग-21 को भारतीय वायुसेना के प्रमुख इंटरसेप्टर के रूप में सेवा में शामिल किया गया था तो यकीनन ये इस ग्रह पर सबसे अच्छे लड़ाकू विमान थे। ये लड़ाकू विमान रक्षात्मक हवा से हवा में लड़ाई के लिए, दुश्मन के विमानों को 'रोकने' के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। कुल मिलाकर, भारत ने विभिन्न प्रकार के 700 से ज्यादा मिग-21 विमान खरीदे, जिनमें सबसे हालिया 'बाइसन' (बीआईएस) संस्करण आधुनिक एवियोनिक्स, रडार और उन्नत मिसाइलों से लैस है। भारतीय वायुसेना ने 2006 से अब तक 100 से ज्यादा मिग-21 विमानों को बीआईएस मानकों के अनुरूप अपग्रेड किया है। हालांकि, बीआईएस उन्नयन में कुछ प्रमुख समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, खासकर विमान के इंजनों से जुड़ी, जो वर्षों से बिना किसी पूर्व सूचना के खराब होने के लिए कुख्यात रहे हैं। एक इंजन वाले विमान के लिए, यह एक बड़ी खामी रही है।