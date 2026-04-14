Gold Silver Price Today: सोना हुआ 25000 रुपये सस्ता, चांदी का रेट 143000 रुपये गिरा, क्या आगे भी जारी रहेगी गिरावट?

सोने और चांदी की कीमतों में उच्चतम स्तर से भारी गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार 29 जनवरी 2026 को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 175340 रुपये के रिकॉर्ड हाई पर था। वहीं, चांदी का रेट इस दिन 379988 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर था। तब से सोमवार तक सोना और चांदी बहुत सस्ता हो गया है।
सोमवार की शाम को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 150011 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। रिकॉर्ड हाई 175340 रुपये की तुलना में अबतक सोने का भाव 25329 रुपये गिर चुका है।
रिकॉर्ड हाई की तुलना में सोमवार तक चांदी का रेट 143007 रुपये प्रति किलोग्राम सस्ता हो चुका है। बता दें, 13 अप्रैल को 1 किलोग्राम चांदी का रेट 236981 रुपये था।
सोमवार की शाम को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 150011 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं, 23 कैरेट गोल्ड का रेट 149410 रुपये, 22 कैरेट गोल्ड का रेट 137410 रुपये, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 112508 रुपये और 14 कैरेट गोल्ड का रेट 87756 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। सोमवार का चांदी का रेट 236981 रुपये प्रति किलोग्राम था।
एक अप्रैल को सोने का रेट 150583 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं, सोमवार को 150011 रुपये 10 ग्राम के स्तर पर था। यानी अप्रैल के महीने में सोने की कीमतों में बहुत हलचल नहीं देखने को मिली है।
ईरान-अमेरिका की बीच बातचीत का पहला दौर विफल हो गया है। जिसकी वजह से तेल का संकट और गहराता नजर आ रहा है। अगर जल्द ही कोई समाधान नहीं निकला तब की स्थिति सोने का रेट और नीचे गिर सकता है।
सोने की कीमतों में गिरावट के पीछे की वजह निवेशकों का डॉलर की तरफ रुख करना है। डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है। जिसकी वजह से निवेशक अब सोने की जगह डॉलर में निवेश करना पसंद कर रहे हैं।