Gold Silver Price Today: सोना हुआ 25000 रुपये सस्ता, चांदी का रेट 143000 रुपये गिरा, क्या आगे भी जारी रहेगी गिरावट?

gold price today: क्या है आज 24 से 14 कैरेट गोल्ड का रेट

सोमवार की शाम को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 150011 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं, 23 कैरेट गोल्ड का रेट 149410 रुपये, 22 कैरेट गोल्ड का रेट 137410 रुपये, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 112508 रुपये और 14 कैरेट गोल्ड का रेट 87756 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। सोमवार का चांदी का रेट 236981 रुपये प्रति किलोग्राम था।