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मां लक्ष्मी के आगमन से पहले मिलते हैं ये 10 शुभ संकेत, क्या आपके घर में भी दिख रहे हैं?

Goddess Lakshmi: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां लक्ष्मी के आगमन से पहले कुछ शुभ संकेत दिखाई देने लगते हैं। इन्हें सुख, समृद्धि और धन लाभ का प्रतीक माना जाता है। जानें ऐसे 10 शुभ संकेत, जिनके बारे में मान्यता है कि वे मां लक्ष्मी की कृपा और घर में सकारात्मक ऊर्जा के आगमन का संकेत दे सकते हैं।

Yogesh JoshiJul 10, 2026 07:01 pm IST
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हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को धन, सुख और समृद्धि की देवी माना जाता है

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जब किसी घर पर मां लक्ष्मी की कृपा होने वाली होती है, तो कुछ अच्छे संकेत मिलने लगते हैं। हर व्यक्ति के साथ ये संकेत अलग हो सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 10 संकेत, जिनका जिक्र धार्मिक मान्यताओं में मिलता है।

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घर में शांति बनी रहे

अगर कुछ समय से घर का माहौल अच्छा रहने लगा है, छोटी-छोटी बातों पर झगड़े नहीं हो रहे और परिवार के लोग मिलकर रह रहे हैं, तो इसे शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जिस घर में प्रेम और शांति रहती है, वहां सुख भी धीरे-धीरे बढ़ता है।

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रुके हुए काम पूरे होने लगें

काफी समय से अटके काम अचानक बनने लगें या जिन कामों में बार-बार रुकावट आ रही थी, उनमें सफलता मिलने लगे, तो इसे भी अच्छा संकेत माना जाता है। कई लोग इसे अच्छे समय की शुरुआत मानते हैं।

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कमाई बढ़ने के मौके मिलें

अगर नौकरी में नई जिम्मेदारी मिले, कारोबार में नए ग्राहक जुड़ें या आमदनी का नया रास्ता खुले, तो धार्मिक मान्यताओं में इसे शुभ माना जाता है। मेहनत के साथ मिले ऐसे मौके भविष्य के लिए अच्छे संकेत माने जाते हैं।

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पूजा-पाठ में मन लगने लगे

अगर पहले की तुलना में पूजा करने, मंदिर जाने या भगवान का नाम लेने का मन ज्यादा करने लगे, तो इसे भी अच्छा संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि जब मन अच्छे कामों की ओर जाता है, तो जीवन में भी अच्छे बदलाव आने लगते हैं।

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तुलसी का पौधा हरा-भरा रहे

धार्मिक मान्यताओं में तुलसी का खास महत्व बताया गया है। अगर घर की तुलसी अच्छी तरह बढ़ रही है और लंबे समय तक हरी-भरी रहती है, तो इसे शुभ माना जाता है। कई लोग इसे घर में अच्छे माहौल का संकेत मानते हैं।

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फिजूल खर्च कम होने लगे

अगर बिना कोशिश के बेकार खर्च कम होने लगें और बचत बढ़ने लगे, तो इसे भी अच्छा संकेत माना जाता है। इससे घर की आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत हो सकती है।

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लगातार अच्छी खबर मिलने लगे

अगर परिवार में नौकरी, पढ़ाई, शादी, संतान या किसी दूसरे काम से अच्छी खबर आने लगे, तो इसे भी शुभ माना जाता है। ऐसे समय में घर का माहौल भी खुशियों से भर जाता है। ये संकेत है कि आप पर मां लक्ष्मी की कृपा हो रही है।

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मेहनत का फल मिलने लगे

अगर लंबे समय से की गई मेहनत का नतीजा मिलने लगे और काम की तारीफ होने लगे, तो इसे भी अच्छे समय का संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।

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घर में रौनक बढ़ जाए

अगर रिश्तेदार और मेहमान खुशी से घर आने लगें, परिवार में मेल-जोल बढ़ जाए और घर पहले से ज्यादा खुश नजर आए, तो इसे भी अच्छा संकेत माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं में इसे सुख-समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है।

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मन शांत रहने लगे

अगर बिना किसी खास वजह के मन हल्का महसूस हो, भविष्य को लेकर भरोसा बढ़े और छोटी-छोटी बातों में खुशी मिलने लगे, तो इसे भी शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सच्ची समृद्धि केवल धन नहीं, बल्कि घर की खुशी और मन की शांति भी होती है।

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