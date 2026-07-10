मां लक्ष्मी के आगमन से पहले मिलते हैं ये 10 शुभ संकेत, क्या आपके घर में भी दिख रहे हैं?

घर में शांति बनी रहे

अगर कुछ समय से घर का माहौल अच्छा रहने लगा है, छोटी-छोटी बातों पर झगड़े नहीं हो रहे और परिवार के लोग मिलकर रह रहे हैं, तो इसे शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जिस घर में प्रेम और शांति रहती है, वहां सुख भी धीरे-धीरे बढ़ता है।