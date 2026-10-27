एक Sign-up से IIT Bombay के SparkX तक: AI Olympiad student का रोमांचक सफर

महज एक रजिस्ट्रेशन से शुरू होने वाला यह सफर आपके बच्चे को AI की दुनिया से परिचय कराते हुए IIT Bombay के SparkX जैसे बड़े मंच तक पहुंचने का मौका दे सकती है। 60 मिनट की परीक्षा, नेशनल रैंकिंग और आगे बढ़ने के कई पड़ाव। एक AI Olympiad स्टूडेंट इस पूरे सफर में क्या-क्या सीखता है, कहां-कहां पहुंचता है और आगे उसके लिए कौन-से दरवाजे खुल सकते हैं—जानिए अगली स्लाइड्स में।
शुरुआत बहुत आसान है। GLF AI Olympiad 2026 खोजिए, उसकी आधिकारिक वेबसाइट खोलिए और कक्षा 3 से 10 तक के अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। स्कूलों और शिक्षकों के लिए अलग पेज भी दिया गया है।
Olympiad की 60 मिनट की परीक्षा अंग्रेजी में ली जाएगी। छात्र 29 नवंबर को अपने घर बैठे भी ऑनलाइन परीक्षा दे सकते हैं, जबकि स्कूल के जरिए परीक्षा 17, 20, 24 या 27 नवंबर को दी जा सकती है।
चार हफ्ते के अंदर नतीजे घोषित कर दिये जाते हैं। और साथ में मिलता है व्यक्तिगत प्रदर्शन रिपोर्ट, प्रमाणपत्र और राष्ट्रीय रैंकिंग। शीर्ष 160 छात्रों के लिए अगला मौका होता है प्रतिष्ठित IIT Bombay के SparkX में हिस्सा लेने का।
परीक्षा में पास छात्रों के लिए यहीं से शुरु होता है IIT Bombay का सफर जहां Techfest में आयोजित SparkX के मंच पर छात्र AI की मदद से असल दुनिया की समस्याओं के समाधान पेश करते हैं।
टॉप परफॉर्मर्स छात्रों को prizes और सर्टिफिकेट्स देकर उनकी मेहनत और उपलब्धि को सम्मान दिया जाता है।
पिछले साल 500 से ज्यादा स्कूलों ने भाग लिया। आपके बच्चे की तरह और भी बहुत से छात्र AI की दुनिया को करीब से समझना चाहते हैं
कक्षा 3 से 10 तक के छात्रों के लिए GLF AI Olympiad 2026 में रजिस्ट्रेशन खुला है। शायद अगली शुरुआत आपके बच्चे की हो। पाठकों के लिए नोट : यह लेख एचटी ब्रांड स्टूडियो द्वारा ब्रांड की ओर से तैयार किया गया है और इसमें हिन्दुस्तान की कोई भी संपादकीय या पत्रकारिता भागीदारी नहीं है।