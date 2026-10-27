एक Sign-up से IIT Bombay के SparkX तक: AI Olympiad student का रोमांचक सफर

महज एक रजिस्ट्रेशन से शुरू होने वाला यह सफर आपके बच्चे को AI की दुनिया से परिचय कराते हुए IIT Bombay के SparkX जैसे बड़े मंच तक पहुंचने का मौका दे सकती है। 60 मिनट की परीक्षा, नेशनल रैंकिंग और आगे बढ़ने के कई पड़ाव। एक AI Olympiad स्टूडेंट इस पूरे सफर में क्या-क्या सीखता है, कहां-कहां पहुंचता है और आगे उसके लिए कौन-से दरवाजे खुल सकते हैं—जानिए अगली स्लाइड्स में।