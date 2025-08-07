आपने भी रखा है घर में गंगाजल? इन नियमों का जरूर करें पालन

हर घर में गंगाजल होना आम बात है। हिंदू धर्म में गंगाजल को सबसे अधिक पवित्र और शुद्ध माना जाता है। हिंदू धर्म में किसी भी स्थान पर कुछ कार्य करने से पहले उस स्थान पर गंगा जल का छिड़काव किया जाता है। माना जाता है गंगाजल के छिड़काव से वो स्थान शुद्ध हो जाता है। नित्य पूजा में भी गंगाजल का उपयोग किया जाता है। घर में गंगाजल को रखने के कुछ नियम होते हैं। आइए जानते हैं, गंगाजल को रखने के नियम...
गंगाजल को कभी भी प्लास्टिक की बोतल में नहीं रखना चाहिए। घर में गंगाजल को हमेशा पीतल, तांबे या चांदी के बर्तन में ही रखना चाहिए।
गंगाजल घर की ईशान दिशा, उत्तर दिशा में रखना चाहिए। इसके साथ ही जिस भी कक्ष में गंगाजल रखा हो वहां पर मांस-मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। गंगाजल शुद्ध है और घर में इसकी शुद्धता का पूरा ध्यान रखना चाहिए।
गंगाजल को जूठे या अपवित्र हाथों से नहीं छूना चाहिए। गंगाजल को हमेशा साफ और स्वच्छ हाथों से ही छुएं। हिंदू धर्म में गंगा को मां के समान माना गया है। मां गंगा की शुद्धता का पूरा ध्यान रखें।
घर में गंगाजल को किसी ऊंचाई वाले स्थान पर ही रखें। इसके साथ ही वो स्थान साफ-सुथरा होना चाहिए। आप घर में मंदिर में भी गंगाजल को रख सकते हैं। गंगाजल को मंदिर में रखना ही सबसे अच्छा रहता है।
गंगाजल का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। घर में गंगाजल की कभी भी बर्बादी न करें। इसका उपयोग पूरे सम्मान के साथ करें। गंदे स्थानों पर गंगा जल को न गिराएं।
गंगाजल का उपयोग शुद्ध स्थिति में ही करना चाहिए। अगर आप अशुद्ध स्थिति में हैं तो गंगाजल का उपयोग न करें। स्वच्छा जल से स्नान करने के बाद ही गंगाजल का उपयोग करें।