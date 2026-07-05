Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

₹400 से कम में 50Mbps स्पीड, 500 चैनल्स मुफ्त और फ्री कॉल्स भी, इस ऑफर ने मचाई धूम

घर पर हाई स्पीड Broadband लगवाने का प्लान है, लेकिन बजट कम है, तो BSNL के पास आपक लिए एक धांसू प्लान है। बीएसएनएल ग्राहकों को 400 रुपये से कम में 50Mbps स्पीड वाला ब्रॉडबैंड दे रहा है। प्लान में तेज इंटरनेट स्पीड के साथ ढेर सारे डेटा और फ्री TV चैनल्स भी मिलेंगे।

Arpit SoniJul 05, 2026 11:34 am IST
1/5

BSNL Spark Plan&nbsp;

बीएसएनएल की वेबसाइट पर यह प्लान Fiber BSNL SPARK नाम के साथ लिस्टेड है। वैसे तो इसकी कीमत 449 रुपये प्रति माह है, लेकिन कंपनी पहले 12 महीनों के लिए इस प्लान को 399 रुपये प्रति माह के डिस्काउंट प्राइस दे रही है। 13वें महीने से इसकी कीमत 449 रुपये प्रति माह हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे कि इसे आप 6 महीने और 12 महीने के लिए नहीं खरीद पाएंगे।

2/5

फ्री अनलिमिटेड कॉल्स

इस प्लान के साथ ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग करने के लिए एक फ्री लैंडलाइन कनेक्शन मिलता है, बस लैंडलाइन इंस्ट्रूमेंट ग्राहक को खुद खरीदना होगा।

3/5

तेजतर्रार इंटरनेट स्पीड और डेटा

इस प्लान में ग्राहकों को 50Mbps की तेजतर्रार इंटरनेट स्पीड के साथ हर महीने 3300GB डेटा मिलता है। इतना डेटा वर्क फ्रॉम होम (WFH), ऑनलाइन स्टडी, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर मूवी देखने के लिए पर्याप्त से भी ज्यादा है। लेकिन ध्यान रहे कि डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 4Mbps रह जाएगी।

4/5

फ्री TV चैनल्स

कंपनी ने इस प्लान में फ्री टीवी चैनल्स का बेनिफिट भी जोड़ दिया है। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार, प्लान में IFTV (500+ फ्री टू एयर चैनल्स) का एक्सेस भी मिलता है।

5/5

कैसे उठाएं फायदा

ग्राहक नजदीकी बीएसएनएल ऑफिस, बीएसएनएल की वेबसाइट, बीएसएनएल सेल्फ केयर ऐप के जरिए इन प्लान्स की डिटेल्स ले सकते हैं। कंपनी ने बताया कि ग्राहक 18004444 पर वॉट्सऐप करके के भी इन प्लान को बुक कर सकते हैं।

Gadgets Hindi News BSNL kaam ki baat
Hindi Newsफोटो₹400 से कम में 50Mbps स्पीड, 500 चैनल्स मुफ्त और फ्री कॉल्स भी, इस ऑफर ने मचाई धूम