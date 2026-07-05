₹400 से कम में 50Mbps स्पीड, 500 चैनल्स मुफ्त और फ्री कॉल्स भी, इस ऑफर ने मचाई धूम

BSNL Spark Plan

बीएसएनएल की वेबसाइट पर यह प्लान Fiber BSNL SPARK नाम के साथ लिस्टेड है। वैसे तो इसकी कीमत 449 रुपये प्रति माह है, लेकिन कंपनी पहले 12 महीनों के लिए इस प्लान को 399 रुपये प्रति माह के डिस्काउंट प्राइस दे रही है। 13वें महीने से इसकी कीमत 449 रुपये प्रति माह हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे कि इसे आप 6 महीने और 12 महीने के लिए नहीं खरीद पाएंगे।