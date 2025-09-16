gaza is burning israel attacks and thousands fleeing see photos इजरायली हमलों से जल रहा गाजा, बस निकल भागने की होड़; तबाही की दर्दनाक तस्वीरें
इजरायली हमलों से जल रहा गाजा, बस निकल भागने की होड़; तबाही की दर्दनाक तस्वीरें

गाजा में इजरायल ने अब तक के सबसे भीषण हमले करने शुरू कर दिए हैं। हालात ये हैं कि हजारों लोग सामान बांधकर बस पलायन करने में जुटे हैं। गाजा की सीमा पर लंबी लाइनें देखी जा रही हैं और लोग बस किसी भी हाल में निकल भागने के लिए आतुर हैं। 

Surya PrakashTue, 16 Sep 2025 03:04 PM
1/9

पल भर में जमींदोज हो रहीं इमारतें

फिलिस्तीन के गाजा में इजरायल अब कहर बनकर टूट पड़ा है। सोमवार रात से इजरायल की सेना ने जमीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया।

2/9

गाजा की सीमा पर इजरायली टैंक तैनात

हालात यह हैं कि बड़ी-बड़ी इमारतें पल भर में जमींदोज हो रही हैं। पूरा गाजा खंडहर बना दिख रहा है। धूल और धुएं का गुबार है और रुक-रुककर धमाकों की आवाज आ रही है।

3/9

इजरायल के भीषण हमलों से पसरा खौफ, भागने की होड़

बीते दो दिनों में ही करीब 30 हजार लोग गाजा से निकलकर भाग चुके हैं। ऐसी स्थिति है हर कोई बस किसी भी तरह गाजा से निकल भागना चाहता है।

4/9

इजरायल ने पहले ही दी थी चेतावनी

इजरायल ने पहले ही गाजा के लोगों को चेतावनी दी थी कि वे यहां से निकल जाएं। इजरायल का कहना था कि हम हमास को बर्बाद करने के लिए जमीनी हमले करेंगे।

5/9

इजरायल के डिफेंस मिनिस्टर ने लिखा- गाजा जल रहा है

इजरायल के डिफेंस मिनिस्टर इजरायल काट्ज ने खुद सोशल मीडिया पर लिखा है कि गाजा जल रहा है। इजरायल डिफेंस फोर्सेज का कहना है कि हमारे सैनिक बहादुरी से लड़ रहे हैं। हम हमास को खत्म करके ही दम लेंगे।

6/9

अब तक के सबसे भीषण हमले कर रहा इजरायल

गाजा के लोगों का कहना है कि बीते दो दिनों में हमले बहुत तेज हो गए हैं। अब तक के भीषण हमले देखे जा रहे हैं।

7/9

मुसलमान देशों की मीटिंग के दौरान हमले

कतर की राजधानी दोहा में जब 60 मुसलमान देशों की मीटिंग चल रही थी, उसी दौरान गाजा में इजरायल ने हमले तेज कर दिए।

8/9

इजरायल को मिला अमेरिका का साथ

इन हमलों के बीच इजरायल को अमेरिका का भी साथ मिला है। अमेरिकी विदेश मंत्री इजरायल में ही सोमवार को थे।

9/9

अमेरिका बोला- ऐसा लगता है वार्ताओं से हल नहीं निकलेगा

मार्को रुबियो ने हमलों के बीच कहा कि गाजा की जंग का कूटनीतिक समाधान मुश्किल है। ऐसी कोई संभावना तभी बन सकती है, जब हमास की ओर से सरेंडर किया जाए।

