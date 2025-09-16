इजरायली हमलों से जल रहा गाजा, बस निकल भागने की होड़; तबाही की दर्दनाक तस्वीरें

इजरायल के डिफेंस मिनिस्टर ने लिखा- गाजा जल रहा है

इजरायल के डिफेंस मिनिस्टर इजरायल काट्ज ने खुद सोशल मीडिया पर लिखा है कि गाजा जल रहा है। इजरायल डिफेंस फोर्सेज का कहना है कि हमारे सैनिक बहादुरी से लड़ रहे हैं। हम हमास को खत्म करके ही दम लेंगे।