इजरायली हमलों से जल रहा गाजा, बस निकल भागने की होड़; तबाही की दर्दनाक तस्वीरें

फिलिस्तीन के गाजा में इजरायल अब कहर बनकर टूट पड़ा है। सोमवार रात से इजरायल की सेना ने जमीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया।
हालात यह हैं कि बड़ी-बड़ी इमारतें पल भर में जमींदोज हो रही हैं। पूरा गाजा खंडहर बना दिख रहा है। धूल और धुएं का गुबार है और रुक-रुककर धमाकों की आवाज आ रही है।
बीते दो दिनों में ही करीब 30 हजार लोग गाजा से निकलकर भाग चुके हैं। ऐसी स्थिति है हर कोई बस किसी भी तरह गाजा से निकल भागना चाहता है।
इजरायल ने पहले ही गाजा के लोगों को चेतावनी दी थी कि वे यहां से निकल जाएं। इजरायल का कहना था कि हम हमास को बर्बाद करने के लिए जमीनी हमले करेंगे।
इजरायल के डिफेंस मिनिस्टर इजरायल काट्ज ने खुद सोशल मीडिया पर लिखा है कि गाजा जल रहा है। इजरायल डिफेंस फोर्सेज का कहना है कि हमारे सैनिक बहादुरी से लड़ रहे हैं। हम हमास को खत्म करके ही दम लेंगे।
गाजा के लोगों का कहना है कि बीते दो दिनों में हमले बहुत तेज हो गए हैं। अब तक के भीषण हमले देखे जा रहे हैं।
कतर की राजधानी दोहा में जब 60 मुसलमान देशों की मीटिंग चल रही थी, उसी दौरान गाजा में इजरायल ने हमले तेज कर दिए।
इन हमलों के बीच इजरायल को अमेरिका का भी साथ मिला है। अमेरिकी विदेश मंत्री इजरायल में ही सोमवार को थे।
मार्को रुबियो ने हमलों के बीच कहा कि गाजा की जंग का कूटनीतिक समाधान मुश्किल है। ऐसी कोई संभावना तभी बन सकती है, जब हमास की ओर से सरेंडर किया जाए।