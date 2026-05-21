21 दिनों तक चलेगी ये लग्जरी वॉच, गहरे पानी में भी काम करेगी, इसमें गेम खेलने की सुविधा भी

Xiaomi Smart Band 10 Pro: लंबी बैटरी लाइफ

शाओमी स्मार्ट बैंड 10 प्रो में 350mAh की लिथियम-आयन पॉलीमर बैटरी दी गई है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह 90 मिनट में 0 से 100 प्रतिशत तक चार्ज हो जाती है। कंपनी का कहना है कि एक बार फुल चार्ज करने पर इसकी बैटरी 21 दिनों तक चलती है। यह शाओमी हेल्थ ऐप के साथ एंड्रॉयड 8.0 या उससे ऊपर और iOS 14.0 या उससे ऊपर के ओएस पर चलने वाले डिवाइस के साथ काम कर सकता है।