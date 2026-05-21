21 दिनों तक चलेगी ये लग्जरी वॉच, गहरे पानी में भी काम करेगी, इसमें गेम खेलने की सुविधा भी

शाओमी स्मार्ट बैंड 10 प्रो के स्टैंडर्ड वर्जन की कीमत 399 युआन (लगभग 5,600 रुपये) है। लेदर स्ट्रैप वाले वर्जन की कीमत 449 युआन (लगभग 6,500 रुपये) है, जबकि सिरेमिक वर्जन की कीमत 479 युआन (लगभग 6,700 रुपये) है। यह चीन में ब्लैक, चेरी ब्लॉसम पिंक, कोरल ऑरेंज, चीज व्हाइट, सिरेमिक व्हाइट और सिल्वर जैसे कलर्स में उपलब्ध है।
शाओमी स्मार्ट बैंड 10 प्रो में शाओमी का हाइपरओएस 3 इंटरफेस है, और इसमें 336×480 पिक्सेल रिजॉल्यूशन वाला 1.74-इंच का AMOLED डिस्प्ले है। इस चौकोर रंगीन डिस्प्ले की खासियत यह है कि यह 2000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देता है। सुरक्षा के लिए इसमें 2.5D टेम्पर्ड ग्लास कवर लगा है। यह वियरेबल एक एडजस्टेबल रिस्टबैंड के साथ आता है और वेरिएंट के आधार पर यह लेदर और फ्लोरोरबर जैसे अलग-अलग मटेरियल में उपलब्ध है।
हेल्थ ट्रैकिंग के लिए, शाओमी स्मार्ट बैंड 10 प्रो में एक डुअल लाइट PPD सेंसर दिया गया है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह 98.2 प्रतिशत तक की सटीकता के साथ हार्ट रेट मॉनिटरिंग की सुविधा देता है। इसमें ब्लड ऑक्सीजन (SpO2) सैचुरेशन मॉनिटरिंग की सुविधा भी है। इसमें लगे अन्य सेंसर में एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर और जियोमैग्नेटिक सेंसर शामिल हैं। यह वियरेबल स्ट्रेस, मोशन, HRV और नींद को माप सकता है।
कनेक्टिविटी के लिए, शाओमी स्मार्ट बैंड 10 प्रो में ब्लूटूथ वर्जन 5.4, GNSS, एनएफसी, बाईदौ, जीपीएस, ग्लोनास, गैलीलियो और QZSS दिए गए हैं। इस वियरेबल को 5ATM वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग मिली है, यानी पानी में डूबने पर भी इसे कुछ नहीं होगा। इसमें हैप्टिक फीडबैक के लिए एक लीनियर वाइब्रेशन मोटर दी गई है।
इसमें 150 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड्स का सपोर्ट मिलता है। इसमें एक नया गेम मोड भी दिया गया है, जो 400 से ज्यादा गेम्स के लिए स्टेटस ट्रैकिंग को सपोर्ट करता है। यह ऐप्पल इकोसिस्टम के साथ कम्पैटिबल है, और यूजर्स को ऐप्पल के शॉर्टकट ऐप का इस्तेमाल करके कुछ फंक्शंस को ऑपरेट करने की सुविधा देता है।
शाओमी स्मार्ट बैंड 10 प्रो में 350mAh की लिथियम-आयन पॉलीमर बैटरी दी गई है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह 90 मिनट में 0 से 100 प्रतिशत तक चार्ज हो जाती है। कंपनी का कहना है कि एक बार फुल चार्ज करने पर इसकी बैटरी 21 दिनों तक चलती है। यह शाओमी हेल्थ ऐप के साथ एंड्रॉयड 8.0 या उससे ऊपर और iOS 14.0 या उससे ऊपर के ओएस पर चलने वाले डिवाइस के साथ काम कर सकता है।