Xiaomi 17T की सेल शुरू, सिर्फ ₹19000 में पड़ेगा फोन; DSLR जैसा कैमरा, 6500mAh बैटरी भी

Xiaomi 17T: बायबैक में ₹19,000 का पड़ेगा

लॉन्च ऑफर्स के तहत, ब्रांड चुनिंदा HDFC Bank, SBI Card, American Express और ICICI Bank कार्ड्स पर 5,000 रुपये का सीधा इंस्टेंट डिस्काउंट दे रहा है, या ग्राहक बैंक ऑफर के बजाय 5,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस भी चुन सकते हैं, जिससे इसकी शुरुआती प्रभावी कीमत घटकर 54,999 रुपये हो जाती है। इसके अलावा, HBD बैंक कार्डहोल्डर्स 5,000 रुपये तक का कैशबैक पा सकते हैं। शाओमी 18 महीने तक की नो-कॉस्ट EMI और जीरो डाउन पेमेंट के ऑप्शन भी दे रही है। कंपनी, फोन खरीदने के एक साल के अंदर 60 परसेंट बायबैक वैल्यू की गारंटी भी दी है। बायबैक प्रोग्राम से फोन के एक साल की ओनरशिप कॉस्ट 19,000 रुपये पड़ेगी। खरीदारों को फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलेंगे, जिनमें चार महीने के लिए Spotify Premium Standard, तीन महीने के लिए YouTube Premium और तीन महीने के लिए Google AI Pro शामिल हैं। Jio यूजर्स को 3 महीने फ्री जियोहॉटस्टार + 5000GB क्लाउट स्टोरेज + प्रो गूगल जेमिनी का सब्सक्रिप्शन मिलेगा।