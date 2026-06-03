कल आ रहा Xiaomi 17T, कैमरा DSLR जैसा दमदार, 6500mAh बैटरी भी; यह है खास

Xiaomi 17T: DSLR जैसा कैमरे

कैमरे के मामले में, शाओमी 17T में 50 मेगापिक्सेल का Leica लाइट फ्यूजन 800 प्राइमरी सेंसर, 50 मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा (जिसमें 5x ऑप्टिकल जूम और 120x तक AI जूम होगा), और 12 मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा (जिसका फील्ड ऑफ व्यू 120 डिग्री होगा) मिलेगा है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए, इस फोन में 32 मेगापिक्सेल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा मिलेगा। शाओमी ने इसमें 'Leica Live Moment' नाम का एक फीचर जोड़ा है, जो किसी भी फोटो के साथ-साथ एक छोटा वीडियो क्लिप भी रिकॉर्ड करता है; यह फीचर ऐप्पल के 'Live Photos' की तरह ही काम करता है।