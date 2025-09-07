19,999 रुपये में दुनिया का सबसे हल्का और पतला स्मार्टफोन, पहली सेल कल, दिखने में भी धांसू

डिस्प्ले

कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का सबसे पतला फोन है। इसकी मोटाई 5.95 एमएम और इसका वजन 156 ग्राम है। फोन में 6.78 इंच की 1.5K 3D कर्व्ड एमोलेड स्क्रीन है जिसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज और टच सैंपलिंग रेट 240 हर्ट्ज है। डिस्प्ले 4,500 निट्स की अधिकतम ब्राइटनेस और 20:09 आस्पेक्ट रेशियो प्रदान करता है। डिस्प्ले पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन मिलता है।