19,999 रुपये में दुनिया का सबसे हल्का और पतला स्मार्टफोन, पहली सेल कल, दिखने में भी धांसू

Tecno Pova Slim 5G की पहली सेल भारत में कल यानी 8 सितंबर से शुरू हो रही है। यह दुनिया का सबसे हल्का और पतला स्मार्टफोन है। 156 ग्राम वजनी इस फोन की मोटाई 5.95 एमएम है। फोन यूनिक डायनामिक मूड लाइट डिजाइन के साथ आता है। देखें कीमत और फीचर्स

Arpit SoniSun, 7 Sep 2025 06:50 PM
पहली सेल और कीमत

भारत में टेक्नो पोवा स्लिम 5G की कीमत 8GB+128GB वेरिएंट के लिए 19,999 रुपये है। यह फोन कूल ब्लैक, स्काई ब्लू और स्लिम व्हाइट जैसे कलर्स में उपलब्ध है। इसकी बिक्री 8 सितंबर को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इसे Flipkart, Amazon समेत देशभर के ऑफलाइन स्टोर्स से खरीदा जा सकेगा।

डिस्प्ले

कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का सबसे पतला फोन है। इसकी मोटाई 5.95 एमएम और इसका वजन 156 ग्राम है। फोन में 6.78 इंच की 1.5K 3D कर्व्ड एमोलेड स्क्रीन है जिसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज और टच सैंपलिंग रेट 240 हर्ट्ज है। डिस्प्ले 4,500 निट्स की अधिकतम ब्राइटनेस और 20:09 आस्पेक्ट रेशियो प्रदान करता है। डिस्प्ले पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन मिलता है।

प्रोसेसर

फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6400 प्रोसेसर पैक करता है, जिसमें 8GB रैम और 128GB UFS 2.2 स्टोरेज है। फोन Ella AI है, जो एक स्मार्ट असिस्टेंट है और कई भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है। यह AI कॉल असिस्टेंट, AI राइटिंग, AI इमेज एडिटिंग और प्राइवेसी ब्लरिंग जैसे ऑन-डिवाइस फीचर्स को सपोर्ट करता है। इसमें सर्किल टू सर्च फीचर भी मिलता है।

कैमरा

कैमरों की बात करें तो, फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसका 50 मेगापिक्सल का मेन रियर कैमरा और 2 मेगापिक्सेल का सेकेंडरी कैमरा है। सेल्फी के लिए, फोन में 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है।

बैटरी

फोन में 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5160mAh की बैटरी है। चार्जिंग के लिए टाइप-सी पोर्ट मिलता है। दावा है कि यह फोन 55 मिनट में 0 से 100 प्रतिशत चार्ज हो जाता है और 25 मिनट में 50 प्रतिशत तक चार्ज हो जाता है।

