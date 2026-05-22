WhatsApp पर आपको किस-किस ने कर रखा है Block, सब चल जाएगा पता, बस ट्राई करें ये ट्रिक

Bio दिखाई देना बंद हो जाना

अगर आपको किसी व्यक्ति का About/Bio भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि उसने आपको ब्लॉक कर रखा है। अगर आपको ऊपर बताए 3-4 संकेत एक साथ मिल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपको ब्लॉक किया गया है। पुरानी चैट डिलीट करके नई चैट शुरू करके भी चेक कर सकते हैं। दरअसल, वॉट्सऐप ऐसी कोई लिस्ट नहीं दिखाता कि "किस-किस ने आपको ब्लॉक किया"। कोई थर्ड-पार्टी ऐप इस्तेमाल न करें क्योंकि ये ज्यादातर फर्जी होते हैं।