WhatsApp के इन नए फीचर्स से और मजेदार हुई चैटिंग, डॉक्यूमेंट स्कैन करने का भी ऑप्शन

WhatsApp में बीते दिनों कई नई फीचर्स की एंट्री हुई है। इनमें कुछ फीचर बीटा वर्जन में और कुछ स्टेबल वर्जन में आ चुके हैं। कंपनी इन फीचर्स के जरिए यूजर्स के चैटिंग एक्सपीरियंस को और मजेदार बनाना चाहती है। नए फीचर में डॉक्यूमेंट स्कैन, वीडियो कॉल बैकग्राउंड और मेसेज ट्रांसलेशन भी शामिल है। तो आइए जानते हैं वॉट्सऐप के इन नए फीचर्स के बारे में।
वॉट्सऐप का यह फीचर iOS के लिए आया है। नया फीचर 21 भाषाओं को सपोर्ट करता है। मेसेज ट्रांसलेशन का ऑप्शन यूजर्स को ऐप के अंदर ही मिलेगा। यह फीचर धीरे-धीरे सभी यूजर्स तक पहुंच रहा है। आईफोन में यह फीचर Apple के Translation APIs की मदद से काम करता है।
वॉट्सऐप का यह फीचर पहले केवल आईफोन्स के लिए ही आता था। अब कंपनी ने इसे ऐंड्रॉयड के लिए भी रोलआउट कर दिया है। ऐंड्रॉयड यूजर ऐप के अंदर बिल्ट-इन स्कैनर से डॉक्यूमेंट को स्कैन और सेंड कर सकते हैं।
कंपनी ने इस फीचर को वॉट्सऐप बीटा फॉर ऐंड्रॉयड 2.25.27.18 में रोलआउट किया है। यह फीचर यूजर्स को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वॉट्सऐप स्टेटस को शेयर करने का ऑप्शन देता है। हाल में इसे iOS के लिए भी रिलीज किया गया है। अब स्टेटस इंटरफेस के बिल्कुल नीचे शेयर आइकन होने से यूजर्स आसानी से केवल एक टैप में अपने अपडेट को मेटा प्लैटफॉर्म्स पर क्रॉस-पोस्ट कर सकते हैं।
यह फीचर यूजर्स के लिए बड़े काम का है। इसकी मदद से यूजर वीडियो कॉल के दौरान अपने बैकग्राउंड को एआई की मदद से चेंद कर सकते हैं। यह फीचर आने वाले दिनों में सभी यूजर्स तक पहुंच जाएगा।
इस फीचर के आने से यूजर चैटिंग के दौरान स्टिल फोटो को मोशन और ऑडियो के साथ भेज सकेंगे। iOS में यह फीचर लाइव फोटो और ऐंड्रॉयड में मोशन फोटोज के नाम से रोलआउट हुआ है।
वॉट्सऐप का यह फीचर जल्द ग्लोबल यूजर्स के लिए रिलीज होगा। अभी इसे वॉट्सऐप बीटा फॉर ऐंड्रॉयड 2.25.28.12 में देखा गया है। इस फीचर की खास बात है कि इसके आने से आपको केवल वही लोग मेसेज भेज सकेंगे, जिन्हें आपका यूजरनेम पता होगा।