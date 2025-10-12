WhatsApp के इन नए फीचर्स से और मजेदार हुई चैटिंग, डॉक्यूमेंट स्कैन करने का भी ऑप्शन

स्टेटस अपडेट्स के लिए क्विक शेयरिंग

कंपनी ने इस फीचर को वॉट्सऐप बीटा फॉर ऐंड्रॉयड 2.25.27.18 में रोलआउट किया है। यह फीचर यूजर्स को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वॉट्सऐप स्टेटस को शेयर करने का ऑप्शन देता है। हाल में इसे iOS के लिए भी रिलीज किया गया है। अब स्टेटस इंटरफेस के बिल्कुल नीचे शेयर आइकन होने से यूजर्स आसानी से केवल एक टैप में अपने अपडेट को मेटा प्लैटफॉर्म्स पर क्रॉस-पोस्ट कर सकते हैं।