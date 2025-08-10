वॉट्सऐप चैटिंग को और मजेदार बनाने वाले 6 नए फीचर, अकाउंट न होने पर भी होगी चैटिंग

वॉट्सऐप ने बीचे कुछ दिनों में कई नए फीचर्स को रोलआउट किया है। इनमें कुछ फीचर बीटा वर्जन में आए हैं, तो कुछ को कंपनी ने स्टेबल वर्जन में भी ऑफर करना शुरू कर दिया है। वॉट्सऐप के ये नए फीचर आपके चैटिंग एक्सपीरियंस को और मजेदार बनाने के साथ ही सिक्योरिटी को भी बेहतर करते हैं। इन फीचर में गेस्ट्स चैट और मोशन फोटो सेंड करना भी शामिल है। तो आइए जानते हैं वॉट्सऐप के इन फीचर्स के बारे में।
कुछ वॉट्सऐप बीटा यूजर्स के लिए मोशन फोटोज फीचर उपलब्ध हो गया है। अगर आप वॉट्सऐप बीटा यूजर हैं और यह अपडेट आप तक पहुंचा है, तो आप इसकी मदद से ऐडेड मूवमेंट और ऑडियो के साथ चैट्स, ग्रुप्स और चैनल्स में मीडिया सेंड कर सकते हैं। वॉट्सऐप में मोशन फोटोज की एंट्री से यूजर्स को मोशन-बेस्ड कॉन्टेंट को शेयर करने के लिए थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी।
वॉट्सऐप ने यूजर्स को स्कैम से बचाने के लिए तगड़ा फीचर लाया है। यह फीचर यूजर्स को अनजान और अनचाहे ग्रुप में ऐड होने से बचाएगा। यूजर को अगर उनके वॉट्सऐप कॉन्टैक्ट के अलावा कोई और किसी ग्रुप में ऐड करेगा, तो यूजर को इसका तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा।
इस फीचर की मदद से आप उन लोगों से भी वॉट्सऐप चैट कर सकेंगे, जिनका वॉट्सऐप अकाउंट नहीं है। नॉन-वॉट्सऐप यूजर्स के साथ की जाने वाली चैटिंग का नाम 'guest chats' है। गेस्ट चैट्स फीचर पूरी तरह से वॉट्सऐप के अपने इकोसिस्टम पर काम करेगा। यह फीचर वॉट्सऐप बीटा फॉर ऐंड्रॉयड 2.25.22.13 में दिया जा रहा है।
वॉट्सऐप के इस नए फीचर की मदद से आप ग्रुप इन्फो स्क्रीन के अंदर स्टेटस अपडेट क्रिएट कर सकते हैं। यह फीचर वॉट्सऐप बीटा फॉर ऐंड्रॉयड 2.25.22.11 में ऑफर किया जा रहा है। ग्रुप स्टेटस अपडेट्स को यूजर ग्रुप आइकन पर टैप करके देख सकते हैं। इसके अलावा ये अपडेट्स टैब में भी दिखेंगे।
वॉट्सऐप वेव इमोजी को यूजर ग्रीटिंग मेसेज के तौर पर सेंड कर सकते हैं। वेव इमोजी उन कॉन्टैक्ट्स के चैट को ओपन करते वक्त दिखेगा, जिन्हें पहले कभी मेसेज एक्सचेंज नहीं किया गया है। यानी यह केवल उन वन-ऑन-वन चैट में दिखेगा जिनके बीच कोई चैट हिस्ट्री न हो। यह फीचर भी बीटा वर्जन में आया है।
वॉट्सऐप यूजर अब फेसबुक और इंस्टाग्राम से प्रोफाइल फोटो को इंपोर्ट कर सकेंगे। इस नए फीचर को WABetaInfo ने गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद वॉट्सऐप बीटा फॉर ऐंड्रॉयड 2.25.21.23 में देखा है। यह फीचर उन यूजर्स के लिए सबसे ज्यादा काम का साबित होता जिनके फोन से फेसबुक या इंस्टाग्राम के प्रोफाइल फोटो की ओरिजिनिल कॉपी डिवाइस से डिलीट हो गई हो।