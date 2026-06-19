FREE में ऐसे चलाएं WhatsApp Plus, 79 रुपये के प्लान में क्या-क्या मिलेगा, जानिए सबकुछ

WhatsApp Plus को सब्सक्राइब कैसे करें

WhatsApp Plus का सब्सक्रिप्शन लेना आसान है। WhatsApp ओपन करें और Settings में जाएं, यहां सबसे ऊपर दिखाई दे रहे Subscriptions पर टैप करें और WhatsApp Plus को सिलेक्ट करें। अब Continue पर टैप करें, पेमेंट की जानकारी देखें और अपनी खरीदारी कन्फर्म करें। पेमेंट Google Play Store के जरिए प्रोसेस किए जाते हैं। ऐसा करने के बाद, आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जिससे कन्फर्म होगा कि आपका WhatsApp Plus सब्सक्रिप्शन एक्टिव हो गया है। अगर आपको Subscriptions में WhatsApp Plus का ऑप्शन नहीं दिखता है, तो हो सकता है कि यह प्लान अभी आपके अकाउंट के लिए उपलब्ध न हुआ हो। कुछ दिनों बाद फिर से चेक करना सही रहेगा। या वॉट्सऐप अपडेट करके चेक करें।