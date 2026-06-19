FREE में ऐसे चलाएं WhatsApp Plus, 79 रुपये के प्लान में क्या-क्या मिलेगा, जानिए सबकुछ

79 रुपये प्रति माह कीमत वाला WhatsApp Plus असल में एक कस्टमाइजेशन पैक है। इस प्लान की मदद से आप ऐप के लुक को 18 नए कलर थीम (जैसे वाइब्रेंट ब्लू, रॉयल पर्पल, फॉरेस्ट ग्रीन, फ्यूशिया पिंक वगैरह) से बदल सकते हैं। आप डिफॉल्ट ऐप आइकन को 14 नए डिजाइनों में से किसी एक से बदल भी सकते हैं, जिनमें साफ-सुथरे और मिनिमल से लेकर ज्यादा आर्टिस्टिक विकल्प शामिल हैं।
विजुअल्स के अलावा, सब्सक्रिप्शन में आपको 'फ्लटर', 'रिपल', 'मीडो' और 'कार्निवल' जैसे नामों वाली 10 खास रिंगटोन और खास स्टिकर पैक भी मिलते हैं। साथ ही, आप अपनी चैट लिस्ट में सबसे ऊपर 20 तक चैट पिन कर सकते हैं, जो स्टैंडर्ड लिमिट (3 चैट) से काफी ज्यादा है। आपको अपनी चैट लिस्ट पर ज्यादा कंट्रोल भी मिलता है, जिससे आप उन्हें अपनी पसंद के हिसाब से बना और कस्टमाइज कर सकते हैं।
WhatsApp Plus का सब्सक्रिप्शन लेना आसान है। WhatsApp ओपन करें और Settings में जाएं, यहां सबसे ऊपर दिखाई दे रहे Subscriptions पर टैप करें और WhatsApp Plus को सिलेक्ट करें। अब Continue पर टैप करें, पेमेंट की जानकारी देखें और अपनी खरीदारी कन्फर्म करें। पेमेंट Google Play Store के जरिए प्रोसेस किए जाते हैं। ऐसा करने के बाद, आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जिससे कन्फर्म होगा कि आपका WhatsApp Plus सब्सक्रिप्शन एक्टिव हो गया है। अगर आपको Subscriptions में WhatsApp Plus का ऑप्शन नहीं दिखता है, तो हो सकता है कि यह प्लान अभी आपके अकाउंट के लिए उपलब्ध न हुआ हो। कुछ दिनों बाद फिर से चेक करना सही रहेगा। या वॉट्सऐप अपडेट करके चेक करें।
अच्छी बात यह है कि नए सब्सक्राइबर्स को 79 रुपये का मंथली चार्ज शुरू होने से पहले पहला महीना फ्री मिलता है। सब्सक्राइब करने के बाद, आपके सभी फायदे सेटिंग्स, सब्सक्रिप्शन और WhatsApp Plus में दिखेंगे। इस्तेमाल शुरू करने के लिए बस किसी भी फीचर पर टैप करें।
यह असल में इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने WhatsApp को पर्सनलाइज करने (अपनी पसंद के हिसाब से बदलने) को कितना जरूरी मानते हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो दिन भर इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं और चाहते हैं कि यह थोड़ा आपके हिसाब से हो, तो ₹79 प्रति माह की कीमत शायद आपको ज्यादा न लगे। लेकिन अगर आप WhatsApp के मौजूदा लुक और काम करने के तरीके से खुश हैं, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसके कोर एक्सपीरियंस को बदल दे, और इसे न अपनाने से आप किसी जरूरी चीज से वंचित नहीं रहेंगे।