वॉट्सऐप के नए फीचर ट्रैक करने वाली वेबसाइट WABetaInfo ने इस फीचर को वॉट्सऐप के Android बीटा वर्जन 2.26.47.4 अपडेट में देखा है, जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इस अपडेट के जरिए, वॉट्सऐप '1Global' के साथ मिलकर इन-बिल्ट eSIM डेटा प्लान तैयार कर रहा है। इस फीचर की मदद से, यूजर्स को किसी कैरियर स्टोर या थर्ड-पार्टी वेबसाइट पर जाए बिना ही डेटा कवरेज मिल सकेगा। यानी यूजर्स ऐप से बाहर निकले बिना ही eSIM डेटा प्लान खरीद सकेंगे और दूसरे देश की यात्रा के दौरान भी अपने दोस्तों और परिवार के संपर्क में रह सकेंगे।
नए eSIM फीचर के जरिए, वॉट्सऐप यूजर्स को कुछ खास जगहों के लिए नए डेटा प्लान उपलब्ध कराएगा। इसमें फिक्स्ड डेटा प्लान और अनलिमिटेड डेटा के विकल्प होंगे, ताकि यूजर्स अपनी यात्रा के हिसाब से अपनी पसंद का प्लान चुन सकें। वॉट्सऐप खुद ही डिवाइस पर eSIM इंस्टॉल कर देगा, और फिर यूजर्स ऐप से ही अपनी हर यात्रा के लिए प्लान खरीद सकेंगे। इसका मतलब यह है कि नया eSIM लेने के लिए यूजर्स को किसी थर्ड-पार्टी वेबसाइट या कैरियर स्टोर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूजर्स देश के नाम से अपनी डेस्टिनेशन खोज सकेंगे, या फिर लोकप्रिय जगहों, देशों, क्षेत्रों के आधार पर फिल्टर कर सकेंगे।
जैसे ही यूजर कोई प्लान खरीदते हैं, वॉट्सऐप उनके डिवाइस पर eSIM इंस्टॉल कर देता है। जब फोन डेस्टिनेशन देश में किसी नेटवर्क से जुड़ता है, तो वॉट्सऐप अपने आप प्लान को एक्टिवेट कर देता है। प्लान शुरू होने पर वॉट्सऐप एक नोटिफिकेशन दिखाता है, ताकि यूजर को हमेशा पता रहे कि उनका डेटा एक्टिवेट है। हालांकि, वॉट्सऐप यूजर के फोन नंबर को नहीं बदलता है, क्योंकि पूरी यात्रा के दौरान उनका अकाउंट वैसा ही रहता है। eSIM और प्राइमरी SIM एक साथ काम करते हैं, इसलिए किसी दूसरे देश में डेटा पाने के लिए यूजर को अपना मेन फोन नंबर हटाने की जरूरत नहीं पड़ती।
ट्रैवल eSIM की मदद से, वॉट्सऐप डिवाइस में एक दूसरा फोन नंबर जोड़ देगा। जो यूजर इस फोन नंबर को वॉट्सऐप पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, वे मल्टी-अकाउंट फीचर का उपयोग करके इसे दूसरे अकाउंट के तौर पर रजिस्टर कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे ही वॉट्सऐप नया इन-बिल्ट eSIM सपोर्ट लाएगा, मल्टी-अकाउंट फीचर और भी ज्यादा जरूरी हो जाएगा। हालांकि, यूजर चाहें तो वॉट्सऐप पर नया फोन नंबर रजिस्टर किए बिना, eSIM का इस्तेमाल सिर्फ डेटा के लिए भी कर सकते हैं।
जब डेटा कम होने वाला होगा या प्लान की समय-सीमा समाप्त हो जाएगी, तो वॉट्सऐप यूजर्स को जानकारी देगा। इसका मतलब यह है कि उनके पास नया डेटा प्लान खरीदने के लिए पर्याप्त समय होगा। उसी स्क्रीन पर, जहां से यूजर्स ने eSIM खरीदा था, उन्हें नया प्लान खरीदने का विकल्प मिल जाएगा। इस तरह, यूजर eSIM को दोबारा इंस्टॉल किए बिना, ऐप की सेटिंग्स से ही नया प्लान खरीद सकेंगे।
इन-बिल्ट eSIM फीचर अभी डेवलपमेंट फेज में है। चूंकि यह अभी बन रहा है, इसलिए यह फीचर अभी उपलब्ध नहीं है। वॉट्सऐप भविष्य में आने वाले किसी अपडेट में इसे कुछ यूजर्स के लिए उपलब्ध कराएगा। फिलहाल, वॉट्सऐप ने यह नहीं बताया है कि यह फीचर आम यूजर्स के लिए कब उपलब्ध होगा।