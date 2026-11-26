eSIM फीचर क्या देता है

नए eSIM फीचर के जरिए, वॉट्सऐप यूजर्स को कुछ खास जगहों के लिए नए डेटा प्लान उपलब्ध कराएगा। इसमें फिक्स्ड डेटा प्लान और अनलिमिटेड डेटा के विकल्प होंगे, ताकि यूजर्स अपनी यात्रा के हिसाब से अपनी पसंद का प्लान चुन सकें। वॉट्सऐप खुद ही डिवाइस पर eSIM इंस्टॉल कर देगा, और फिर यूजर्स ऐप से ही अपनी हर यात्रा के लिए प्लान खरीद सकेंगे। इसका मतलब यह है कि नया eSIM लेने के लिए यूजर्स को किसी थर्ड-पार्टी वेबसाइट या कैरियर स्टोर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूजर्स देश के नाम से अपनी डेस्टिनेशन खोज सकेंगे, या फिर लोकप्रिय जगहों, देशों, क्षेत्रों के आधार पर फिल्टर कर सकेंगे।