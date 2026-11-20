एंड्रॉयड पर चैट थीम कैसे शेयर करें

यूजर किसी चैट को खोलकर थीम शेयर कर सकते हैं। इसके लिए, उन्हें ओवरफ्लो मेनू पर टैप करना होगा और "चैट थीम" चुनना होगा। थीम या वॉलपेपर चुनने के बाद, वॉट्सऐप एक बॉटम शीट दिखाता है, जहां यूजर यह तय कर सकते हैं कि वे थीम शेयर करना चाहते हैं या नहीं। अगर वे सभी के साथ थीम शेयर करने का ऑप्शन चुनते हैं, तो वॉट्सऐप चैट के दोनों तरफ वॉलपेपर और बबल का रंग बदल देता है। थीम लागू होने के बाद, वॉट्सऐप चैट इंटरफेस में एक सिस्टम मैसेज दिखाता है, जिससे यह कन्फर्म होता है कि ऐप ने सभी के लिए थीम बदल दी है। अगर यूजर को दूसरों द्वारा शेयर की गई थीम पसंद नहीं आती है, तो वे थीम पेज से इसे फिर से बदल सकते हैं।