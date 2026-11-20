वॉट्सऐप के नए फीचर्स पर पैनी नजर रखने वाली वेबसाइट WABetaInfo ने बताया कि वॉट्सऐप अपने यूजर्स के लिए चैट के लुक को दूसरों के साथ शेयर करना आसान बना रहा है। जब यूजर्स किसी खास चैट के लिए कोई थीम सेट करते हैं, तो अब वे उसे सभी के लिए लागू करने का ऑप्शन चुन सकते हैं। इस फीचर को वॉट्सऐप के एंड्रॉयड बीटा वर्जन 2.26.46.8 अपडेट में देखा गया है, जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इस अपडेट के जरिए, वॉट्सऐप कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए 'Shared chat themes' रोलआउट कर रहा है। इस अपडेट में थीम सेटिंग्स के अंदर एक नया ऑप्शन जोड़ा गया है, जिससे यूजर्स यह तय कर सकते हैं कि उनके द्वारा चुनी गई थीम कौन-कौन देख सकता है।
यूजर किसी चैट को खोलकर थीम शेयर कर सकते हैं। इसके लिए, उन्हें ओवरफ्लो मेनू पर टैप करना होगा और "चैट थीम" चुनना होगा। थीम या वॉलपेपर चुनने के बाद, वॉट्सऐप एक बॉटम शीट दिखाता है, जहां यूजर यह तय कर सकते हैं कि वे थीम शेयर करना चाहते हैं या नहीं। अगर वे सभी के साथ थीम शेयर करने का ऑप्शन चुनते हैं, तो वॉट्सऐप चैट के दोनों तरफ वॉलपेपर और बबल का रंग बदल देता है। थीम लागू होने के बाद, वॉट्सऐप चैट इंटरफेस में एक सिस्टम मैसेज दिखाता है, जिससे यह कन्फर्म होता है कि ऐप ने सभी के लिए थीम बदल दी है। अगर यूजर को दूसरों द्वारा शेयर की गई थीम पसंद नहीं आती है, तो वे थीम पेज से इसे फिर से बदल सकते हैं।
जब कोई व्यक्ति थीम शेयर करता है, तो चैट में शामिल सभी लोगों को एक जैसा वॉलपेपर और बबल का रंग दिखाई देता है। वॉट्सऐप ऑटोमैटिक तुरंत दोनों तरफ यह थीम लागू कर देता है। चैट में आने वाला सिस्टम मैसेज सभी को बता देता है कि थीम किसने बदली है। इस तरह, चैट में शामिल सभी लोगों को पता चल जाता है कि थीम कब बदली गई और इसे किसने शेयर किया।
वॉट्सऐप इस फीचर को केवल इंडिविजुअल चैट तक ही सीमित नहीं रख रहा है। यह अपडेट ग्रुप चैट के लिए भी उपलब्ध है, जिससे ग्रुप के सभी मेंबर अपनी थीम दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। जब कोई मेंबर ग्रुप में थीम शेयर करता है, तो ग्रुप के सभी लोगों को एक जैसा वॉलपेपर और बबल का रंग दिखाई देगा। ग्रुप में भी, वॉट्सऐप एक सिस्टम मैसेज दिखाएगा जिससे सभी को पता चल सके कि थीम किसने शेयर की है। ग्रुप का कोई भी मेंबर कभी भी थीम को अपडेट कर सकता है।
वॉट्सऐप पर थीम शेयर करने की सुविधा केवल पहले से मौजूद थीम कैटेगरी तक ही सीमित नहीं है। यूजर अपनी फोटो लाइब्रेरी से कस्टम वॉलपेपर भी शेयर कर सकते हैं। वे अपनी गैलरी से किसी भी इमेज को चैट के लिए वॉलपेपर के तौर पर शेयर कर सकते हैं। ध्यान दें कि यह फीचर एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से सुरक्षित है। इसका मतलब यह है कि वॉट्सऐप यह नहीं देख सकता कि यूजर ने कौन सा वॉलपेपर शेयर करने के लिए चुना है।
'शेयर्ड चैट थीम्स' अभी उन कुछ यूजर्स के लिए उपलब्ध हैं, जिन्होंने गूगल प्ले स्टोर से लेटेस्ट अपडेट इंस्टॉल किया है। वॉट्सऐप इस फीचर को धीरे-धीरे रोलआउट कर रहा है, इसलिए सभी बीटा टेस्टर्स को यह तुरंत दिखाई नहीं देगा। अगर आपको थीम शेयर करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले हफ्तों में यह फीचर और भी अकाउंट्स के लिए उपलब्ध हो जाएगा। वॉट्सऐप ने अभी यह नहीं बताया है कि यह सभी यूजर्स के लिए कब उपलब्ध होगा।