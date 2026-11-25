एंड्रॉयड पर साउंड स्टिकर कैसे बनाएं

यूजर स्टिकर कीबोर्ड से साउंड स्टिकर बना सकते हैं। इसके लिए, यूजर को "क्रिएट स्टिकर" पर टैप करना होगा। वॉट्सऐप एक नई स्क्रीन दिखाएगा, जहां यूजर अपनी गैलरी से कोई वीडियो चुन सकते हैं। गैलरी से वीडियो चुनने के बाद, वॉट्सऐप उसे अपने आप एक एनिमेटेड स्टिकर में बदल देगा। एडिटर के सबसे ऊपर एक नया ऑडियो बटन होता है, जिसकी मदद से यूजर स्टिकर में साउंड जोड़ सकते हैं। इस बटन पर टैप करने पर, वॉट्सऐप एक नई "ऐड साउंड" स्क्रीन दिखाएगा। इस सेक्शन में यूजर यह चुन सकते हैं कि स्टिकर में कौन सा ऑडियो ट्रैक जोड़ना है, जिससे वे अपने साउंड स्टिकर को और बेहतर बना सकें।