वॉट्सऐप के नए फीचर ट्रैक करने वाली साइट WABetaInfo ने बताया कि इस फीचर को वॉट्सऐप के एंड्रॉयड बीटा वर्जन 2.26.47.1 में देखा गया है, जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। वॉट्सऐप अब एंड्रॉयड पर साउंड स्टिकर मैसेज रोलआउट कर रहा है। हालांकि, शुरुआत में यह बीटा टेस्टर्स को मिलेगा। यूजर्स स्टिकर कीबोर्ड से साउंड स्टिकर्स बना सकते हैं और उन्हें अपने कॉन्टैक्ट्स और ग्रुप चैट में भेज सकते हैं।
यूजर स्टिकर कीबोर्ड से साउंड स्टिकर बना सकते हैं। इसके लिए, यूजर को "क्रिएट स्टिकर" पर टैप करना होगा। वॉट्सऐप एक नई स्क्रीन दिखाएगा, जहां यूजर अपनी गैलरी से कोई वीडियो चुन सकते हैं। गैलरी से वीडियो चुनने के बाद, वॉट्सऐप उसे अपने आप एक एनिमेटेड स्टिकर में बदल देगा। एडिटर के सबसे ऊपर एक नया ऑडियो बटन होता है, जिसकी मदद से यूजर स्टिकर में साउंड जोड़ सकते हैं। इस बटन पर टैप करने पर, वॉट्सऐप एक नई "ऐड साउंड" स्क्रीन दिखाएगा। इस सेक्शन में यूजर यह चुन सकते हैं कि स्टिकर में कौन सा ऑडियो ट्रैक जोड़ना है, जिससे वे अपने साउंड स्टिकर को और बेहतर बना सकें।
वॉट्सऐप पर साउंड स्टिकर में ऑडियो जोड़ने के कई ऑप्शन मिलते हैं। उदाहरण के लिए, यूजर ओरिजिनल ऑडियो को ही रख सकते हैं। अगर वीडियो में पहले से ही एकदम सही ऑडियो ट्रैक मौजूद है, तो यूजर उसे बदले बिना इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा, इस स्क्रीन पर मौजूद साउंड कलेक्शन में से किसी पहले से सेट किए गए इफेक्ट को भी चुना जा सकता है। अगर ये ऑप्शन काफी नहीं हैं, तो यूजर 'फाइल्स' ऐप से कोई ऑडिेयो ट्रैक इम्पोर्ट कर सकते हैं। साथ ही, यूजर वॉयस नोट रिकॉर्ड करके भी साउंड स्टिकर को अपनी पसंद के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं।
जब यूजर कोई साउंड स्टिकर भेजते हैं, तो वॉट्सऐप चैट में उस स्टिकर पर एक छोटा ऑडियो आइकन दिखाता है। इस आइकन से यूजर को पता चल जाता है कि स्टिकर में साउंड भी है। बातचीत में कोई रुकावट न आए, इसलिए वॉट्सऐप पर साउंड स्टिकर डिफॉल्ट रूप से म्यूट रहते हैं। हालांकि, जिसे स्टिकर मिला है, वह ऑडियो आइकन पर टैप करके साउंड सुन सकता है। वॉट्सऐप ऑडियो ट्रैक को तीन बार लूप में बजाता है और फिर रुक जाता है। वॉट्सऐप स्टिकर और उसके ऑडियो ट्रैक, दोनों को एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के जरिए सुरक्षित रहते हैं।
वॉट्सऐप पर स्टैटिक और एनिमेटेड, दोनों तरह के स्टिकर्स मिलते हैं, लेकिन उनमें आवाज नहीं होती। साउंड स्टिकर्स में एक ऑडियो ट्रैक जुड़ जाता है, जिसे यूजर अपनी मर्जी से प्ले कर सकते हैं। यह एक तरह से नई सुविधा है। इसका एनीमेशन तो बाकी एनिमेटेड स्टिकर्स जैसा ही है, लेकिन यूजर ऑडियो आइकन पर टैप करके इसके साथ जुड़ी आवाज सुन सकते हैं। इस तरह, साउंड स्टिकर्स उन लोगों के लिए एक बेहतर ऑप्शन बन जाते हैं जो नॉर्मल स्टिकर्स से कुछ ज्यादा चाहते हैं।
जिन यूजर्स ने गूगल प्ले स्टोर से लेटेस्ट अपडेट इंस्टॉल किया है, उनमें से कुछ को ये साउंड स्टिकर्स मिल रहे हैं। वॉट्सऐप इस फीचर को धीरे-धीरे रोलआउट कर रहा है, इसलिए सभी बीटा टेस्टर्स को यह तुरंत नहीं दिखेगा। अगर स्टिकर एडिटर में ऑडियो बटन नहीं दिखता है, तो आने वाले हफ्तों में यह फीचर और भी अकाउंट्स के लिए उपलब्ध हो जाएगा। वॉट्सऐप ने अभी यह नहीं बताया है कि यह फीचर सभी यूजर्स के लिए कब उपलब्ध होगा।