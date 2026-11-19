एडमिन बड़े ग्रुप को कैसे मैनेज कर सकते हैं

1500 मेंबर्स वाले ग्रुप में बहुत सारे मैसेज आ सकते हैं, इसलिए वॉट्सऐप एडमिन और मेंबर्स को इन्हें मैनेज करने के लिए कई टूल देता है। 'पिन्ड मैसेज' (pinned messages) की मदद से, हर कोई चैट में पीछे स्क्रॉल किए बिना जरूरी जानकारी ढूंढ़ सकता है। 'मेंशन' (mentions) और 'रिप्लाई' (replies) फिल्टर की मदद से यूजर उन बातचीत को ढूंढ़ सकते हैं जहां किसी ने उन्हें मेंशन किया हो या उन्हें जवाब दिया हो। 'मैसेज हिस्ट्री' फीचर नए मेंबर्स को यह जानने में मदद करता है कि उनके जुड़ने से पहले क्या-क्या बातचीत हुई थी। इन टूल का इस्तेमाल करके, यूजर जरूरी बातचीत को मिस किए बिना बड़े ग्रुप को मैनेज कर सकते हैं।