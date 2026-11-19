वॉट्सऐप के नए फीचर ट्रैक करने वाली वेबसाइट WABetaInfo ने अपनी रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी है। रिपोर्ट के अनुसार, वॉट्सऐप अब ग्रुप में मेंबर्स को जोड़ने की लिमिट बढ़ा रहा है। पहले लिमिट 1024 मेंबर्स की थी, और नई लिमिट 1500 है। अपडेट आईओएस और एंड्रॉयड दोनों के लिए जारी किया जा रहा है, यानी दोनों ही प्लेटफॉर्म के यूजर्स अब बड़ा ग्रुप बना सकेंगे।
यूजर्स वॉट्सऐप पर कई अलग-अलग चीजों के लिए ग्रुप बना सकते हैं। कुछ ग्रुप बड़ी फैमिली, कालोनी, स्कूल कम्युनिटी या प्रोफेशनल टीम्स को आपस में जोड़ते हैं। वैसे तो 1024 मेंबर्स की पिछली लिमिट ने वॉट्सऐप पर कई मेंबर्स को एक ही ग्रुप में जोड़ना संभव बना दिया था। हालांकि, कई बार इससे ज्यादा मेंबर्स होने पर दूसरा ग्रुप बनाना पड़ता था। इसी समस्या को देखते हुए अब वॉट्सऐप ने लिमिट को 1024 से बढ़ाकर 1500 करना का फैसला लिया है, जिससे अलग ग्रुप नहीं बनाना पड़ेगा।
वॉट्सऐप नई लिमिट को सपोर्ट करने के लिए मौजूदा ग्रुप्स को अपने आप अपडेट कर रहा है। इसका मतलब यह है कि एडमिन को अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही उनके अकाउंट में यह अपडेट आएगा, उनके सभी मौजूदा ग्रुप्स की लिमिट अपने आप बढ़ जाएगी और फिर से उसमें 1500 मेंबर्स तक जोड़ सकेंगे। यानी अब एडमिन अपने मौजूदा ग्रुप्स में पहले से 476 ज्यादा मेंबर्स को जोड़ सकेंगे।
1500 मेंबर्स वाले ग्रुप में बहुत सारे मैसेज आ सकते हैं, इसलिए वॉट्सऐप एडमिन और मेंबर्स को इन्हें मैनेज करने के लिए कई टूल देता है। 'पिन्ड मैसेज' (pinned messages) की मदद से, हर कोई चैट में पीछे स्क्रॉल किए बिना जरूरी जानकारी ढूंढ़ सकता है। 'मेंशन' (mentions) और 'रिप्लाई' (replies) फिल्टर की मदद से यूजर उन बातचीत को ढूंढ़ सकते हैं जहां किसी ने उन्हें मेंशन किया हो या उन्हें जवाब दिया हो। 'मैसेज हिस्ट्री' फीचर नए मेंबर्स को यह जानने में मदद करता है कि उनके जुड़ने से पहले क्या-क्या बातचीत हुई थी। इन टूल का इस्तेमाल करके, यूजर जरूरी बातचीत को मिस किए बिना बड़े ग्रुप को मैनेज कर सकते हैं।
1500 मेंबर्स की नई लिमिट, Android और iOS पर वॉट्सऐप के लेटेस्ट वर्जन का इस्तेमाल करने वाले कुछ यूजर्स के लिए उपलब्ध है। वॉट्सऐप इसे धीरे-धीरे रोल आउट कर रहा है, इसलिए सभी अकाउंट्स में यह नई लिमिट तुरंत नहीं दिखेगी। अगर यूजर्स अपने ग्रुप में 1024 से ज्यादा मेंबर्स को नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो आने वाले हफ्तों में यह अपडेट और भी अकाउंट्स के लिए उपलब्ध हो जाएगा। वॉट्सऐप ने अभी यह नहीं बताया है कि यह नई लिमिट सभी के लिए कब उपलब्ध होगी।