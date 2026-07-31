बारिश में भीगने पर भी खराब नहीं होगा फोन! बस याद रखना ये पांच टिप्स

5. हेयर ड्रायर का इस्तेमाल न करें, इसे अपने आप सूखने दें

हेयर ड्रायर से गर्म हवा न डालें, यह एक आम गलती है जो खतरनाक हो सकती है। इससे चिपकाने वाला पदार्थ (एडहेसिव) पिघल सकता है, बैटरी खराब हो सकती है या डिस्प्ले में दरार आ सकती है। इसके बजाय, आप अपने फोन को किसी ठंडी, सूखी और हवादार जगह पर रख सकते हैं। पोर्ट नीचे की तरफ करके रखें और इसे दोबारा चालू करने के बारे में सोचने से पहले कम से कम एक पूरा दिन, या दो दिन का समय दें। अगर आपका स्मार्टफोन बहुत ज्यादा पानी सोख ले या इन सबके बाद भी चालू न हो, तो आप उसे किसी सर्टिफाइड सर्विस सेंटर ले जा सकते हैं। उन्हें पता होगा कि क्या करना है।