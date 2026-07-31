बारिश में भीगने पर भी खराब नहीं होगा फोन! बस याद रखना ये पांच टिप्स

सच में, जितनी जल्दी हो सके इसे बंद कर दें। अगर पानी अंदर चला गया है, तो फोन चालू रखने से शॉर्ट सर्किट हो सकता है और मदरबोर्ड या दूसरे संवेदनशील हिस्सों को हमेशा के लिए नुकसान पहुंच सकता है। भले ही सब कुछ ठीक से काम करता हुआ दिखे, फिर भी इसे पहले पूरी तरह सूखने देना ही बेहतर है। और अगर यह पहले से बंद हो गया है तो चालू करने की कोशिश बिल्कुल न करें।
यह देखने का मन हो सकता है कि आपका स्मार्टफोन चार्ज हो रहा है या नहीं, लेकिन गलती से भी ऐसा न करें। गीले फोन को चार्जर से जोड़ने पर सर्किट शॉर्ट हो सकता है और चार्जिंग पोर्ट, बैटरी या मेन बोर्ड खराब हो सकता है। सबसे बुरे मामले में, इससे आग लगने का खतरा भी हो सकता है। अगर आपको ‘Moisture Detected’ (नमी का पता चला) की चेतावनी दिखे, तो इसे गंभीरता से लें और फोन के पूरी तरह सूख जाने पर ही उसे चार्ज करें।
फोन बंद करने के बाद, फोन का कवर/केस हटा दें, इसके बाद सिम ट्रे, सिम कार्ड और अगर उसमें माइक्रोएसडी कार्ड है, तो उसे भी निकाल लें। इससे फोन के अंदर हवा बेहतर तरीके से जा पाती है और नमी बाहर निकल जाती है। साथ ही, आपके कार्ड भी खराब नहीं होंगे। अगर हो सके, तो फोन के सूखने तक ट्रे को बाहर ही रहने दें।
पूरे फोन को पोंछने के लिए साफ माइक्रोफाइबर या सूती कपड़े का इस्तेमाल करें। इससे फोन की स्क्रीन, बटन, पिछले हिस्से, कैमरा लेंस, स्पीकर ग्रिल, सिम कार्ड ट्रे और चार्जिंग पोर्ट को हल्के हाथों से थपथपाकर पोंछे। ध्यान रखें कि जोर से न रगड़ें और पानी निकालने की कोशिश में फोन को हिलाएं या पटकें नहीं। इससे स्थिति और खराब हो सकती है और पानी अंदर और गहराई में जा सकता है। चार्जिंग पोर्ट या स्पीकर की तरफ पानी हो तो फोन को पोर्ट नीचे करके हल्के से टैप करें ताकि पानी निकल जाए। कोई चीज (टिशू, कॉटन बड, पिन आदि) पोर्ट के अंदर न डालें।
हेयर ड्रायर से गर्म हवा न डालें, यह एक आम गलती है जो खतरनाक हो सकती है। इससे चिपकाने वाला पदार्थ (एडहेसिव) पिघल सकता है, बैटरी खराब हो सकती है या डिस्प्ले में दरार आ सकती है। इसके बजाय, आप अपने फोन को किसी ठंडी, सूखी और हवादार जगह पर रख सकते हैं। पोर्ट नीचे की तरफ करके रखें और इसे दोबारा चालू करने के बारे में सोचने से पहले कम से कम एक पूरा दिन, या दो दिन का समय दें। अगर आपका स्मार्टफोन बहुत ज्यादा पानी सोख ले या इन सबके बाद भी चालू न हो, तो आप उसे किसी सर्टिफाइड सर्विस सेंटर ले जा सकते हैं। उन्हें पता होगा कि क्या करना है।