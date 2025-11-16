महंगे TV भूल जाएं! 10 हजार से कम में लें 150-इंच की बड़ी स्क्रीन का मजा, सबसे सस्ता मिल रहा ₹3,899 में, देखें लिस्ट

3. ZDSSY HY320 Mini Portable Projector

ZDSSY HY320 Mini Portable Projector में कई ऐसे फीचर्स हैं जो इसे पोटेबल थिएटर का दम देते हैं: यह Android 11 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, जिससे टीवी बॉक्स या स्टिक की ज़रूरत नहीं रहती ऐप्स डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी ब्राइटनेस 12,000 लुमेन (LED) है, और यह 4K वीडियो डिकोडिंग सपोर्ट करता है, जबकि मूल रेसोल्यूशन 720p है। ऑटो कीस्टोन करेक्शन (4D/4P) और 180° रोटेशन के साथ प्रोजेक्शन एंगल को आसानी से एडजस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक ज़ूम और इनपुट-पोर्ट्स जैसे HDMI, USB और 3.5mm ऑडियो आउट भी हैं। स्क्रीन साइज 30 इंच से लेकर करीब 150 इंच तक बढ़ाया जा सकता है। यह एक कॉम्पैक्ट और स्मार्ट डिवाइस है, जिसे घर या आउटडोर दोनों में आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। यह प्रोजेक्टर सिर्फ 3,899 रुपये में आपका हो जायेगा।