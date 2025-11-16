महंगे TV भूल जाएं! 10 हजार से कम में लें 150-इंच की बड़ी स्क्रीन का मजा, सबसे सस्ता मिल रहा ₹3,899 में, देखें लिस्ट

आजकल घर में बड़ी स्क्रीन पर मूवीज़, गेमिंग या पार्टियों का आनंद लेना चाहते हैं, तो सस्ते स्मार्ट प्रोजेक्टर एकदम सही विकल्प हैं। ऐसे में यदि बजट 10,000 रुपए से कम है, तो भी आप अच्छे फीचर्स वाले प्रोजेक्टर खरीद सकते हैं। Amazon और Flipkart से आप 5,000 से 10,000 रुपए में स्मार्ट OS, वाई-फाई, ब्लूटूथ, OTT ऐप्स सपोर्ट और ऑटो कीस्टोन वाले प्रोजेक्टर को खरीद सकते हैं। देखें प्रोजेक्टर की लिस्ट:
यह प्रोजेक्टर अमेजन पर 5,997 रुपए में बेचा जा रहा है। इसमें Native Full HD (1080p) रिजॉल्यूशन, 4K सपोर्ट और लगभग 4000 ल्यूमन्स ब्राइटनेस के साथ आता है। वाई-फाई, ब्लूटूथ, HDMI इनपुट, बिल्ट-इन स्पीकर जैसे फीचर्स मौजूद हैं। सेट-अप मैनुअल फोकस व कीस्टोन एडजस्टमेंट के माध्यम से आसान है। यदि आप छोटे बजट में अच्छा होम-थिएटर एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो यह विकल्प ध्यान देने योग्य है।
Portronics का यह मॉडल “4K सपोर्ट” के साथ आता है, जिससे हाई-रेज़ॉल्यूशन कंटेंट काफी बेहतर दिखता है। यह प्रोजेक्टर अमेजन पर 8,999 रुपए में बेचा जा रहा है। इसमें स्मार्ट LED तकनीक, वायरलेस कनेक्शन, स्क्रीन मिररिंग और इनपुट पोर्ट्स जैसे USB/HDMI मिलते हैं। बिल्ट-इन स्पीकर वाला यह प्रोजेक्टर उन लोगों के लिए अच्छा है जो टीवी-स्क्रीन से हटकर मूवी-नाइट्स या गेमिंग करना चाहते हैं। छोटी जगह में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि पोर्टेबल डिजाइन है।
ZDSSY HY320 Mini Portable Projector में कई ऐसे फीचर्स हैं जो इसे पोटेबल थिएटर का दम देते हैं: यह Android 11 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, जिससे टीवी बॉक्स या स्टिक की ज़रूरत नहीं रहती ऐप्स डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी ब्राइटनेस 12,000 लुमेन (LED) है, और यह 4K वीडियो डिकोडिंग सपोर्ट करता है, जबकि मूल रेसोल्यूशन 720p है। ऑटो कीस्टोन करेक्शन (4D/4P) और 180° रोटेशन के साथ प्रोजेक्शन एंगल को आसानी से एडजस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक ज़ूम और इनपुट-पोर्ट्स जैसे HDMI, USB और 3.5mm ऑडियो आउट भी हैं। स्क्रीन साइज 30 इंच से लेकर करीब 150 इंच तक बढ़ाया जा सकता है। यह एक कॉम्पैक्ट और स्मार्ट डिवाइस है, जिसे घर या आउटडोर दोनों में आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। यह प्रोजेक्टर सिर्फ 3,899 रुपये में आपका हो जायेगा।
Zebronics का यह मॉडल खासतौर पर बजट-यूज़र्स के लिए बनाया गया है। इसमें लगभग 4000 ल्यूमन्स की LED ब्राइटनेस मिलती है, जिससे रात में बड़े पर्दे पर फ़िल्में देखना मजेदार हो जाता है। 1080p तक का सपोर्ट है और ऑटो-फोकस व कीस्टोन एडजस्टमेंट की सुविधा भी मौजूद है, जिससे सेट-अप आसान होता है। वाई-फाई एवं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ HDMI इनपुट भी मिलता है, यानी लैपटॉप, मोबाइल या फायर टीवी स्टिक से जुड़ना सहज है। यह प्रोजेक्टर 8299 रुपए में बेचा जा रहा है, साथ में बिल्ट-इन स्पीकर और अनुमानित 150 इंच तक स्क्रीन-साइज सपोर्ट मिलता है।
JIFAR Android 5G WiFi Projector (4K Support) में कई दमदार फीचर्स हैं जो इसे एक स्मार्ट, हाई-कनेक्टिविटी वाला होम थिएटर प्रोजेक्टर बनाते हैं: इसमें 5G Wi-Fi कनेक्टिविटी है, जिससे आप लैग-फ्री स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन गेमिंग का मज़ा बड़े स्क्रीन पर ले सकते हैं। इसके साथ Bluetooth 5.x का सपोर्ट भी है, इसलिए आप इसे ब्लूटूथ स्पीकर या हेडफोन के साथ आसानी से जोड़ सकते हैं। यह प्रोजेक्टर नेटिव 1080p रेसॉल्यूशन देता है और 4K वीडियो को भी सपोर्ट करता है, जिससे पिक्चर काफी क्लियर और डिटेल्ड होती है। यह प्रोजेक्टर 2999 रुपए में आपका हो जायेगा।