watch india vs pakistan match asia cup 2025 for free check these plans एचडी क्वालिटी में लें India vs Pakistan मैच का मजा, हो गया जुगाड़, खत्म नहीं होगा डेटा
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोगैजेट्सएचडी क्वालिटी में लें India vs Pakistan मैच का मजा, हो गया जुगाड़, खत्म नहीं होगा डेटा

एचडी क्वालिटी में लें India vs Pakistan मैच का मजा, हो गया जुगाड़, खत्म नहीं होगा डेटा

दुबई में चल रहे Asia Cup 2025 में कल (यानी रविवार, 14 सितंबर) India vs Pakistan मैच खेला जाएगा। एशिया कप 2025 मैचों का लाइव स्ट्रीमिंग SonyLIV पर किया जा रहा है। यहां हम ऐसे प्रीपेड प्लान्स बता रहे हैं, जिसमें फ्री सोनीलिव मिलता है। देखें लिस्ट

Arpit SoniSat, 13 Sep 2025 11:45 AM
1/7

Vi का 408 रुपये का प्रीपेड प्लान

वोडा-आइडिया का 408 रुपये का प्रीपेड प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में SonyLIV (मोबाइल) सब्सक्रिप्शन शामिल है। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा (चुनिंदा सर्कल में), हाफ-डे अनलिमिटेड डेटा, वीकेंड डेटा रोलओवर और डेटा डिलाइनट जैसे बेनिफिट्स भी शामिल हैं।

2/7

Vi का 449 रुपये का प्रीपेड प्लान

वोडा-आइडिया का 449 रुपये का प्रीपेड प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 3GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में ViMTV सब्सक्रिप्शन भी शामिल है, जिसमें SonyLIV समेत कुल 19 OTTs का एक्सेस मिलता है। इस प्लान के जरिए आप एचडी क्वालिटी में मोबाइल और टीवी पर एशिया कप का आनंद ले सकते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा (चुनिंदा सर्कल में), हाफ-डे अनलिमिटेड डेटा, वीकेंड डेटा रोलओवर और डेटा डिलाइनट जैसे बेनिफिट्स भी शामिल हैं।

3/7

Vi का 979 रुपये का प्रीपेड प्लान

वोडा-आइडिया का 979 रुपये का प्रीपेड प्लान 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में ViMTV सब्सक्रिप्शन भी शामिल है, जिसमें SonyLIV समेत कुल 19 OTTs का एक्सेस मिलता है। इस प्लान के जरिए भी आप एचडी क्वालिटी में मोबाइल और टीवी पर एशिया कप का आनंद ले सकते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा (चुनिंदा सर्कल में), हाफ-डे अनलिमिटेड डेटा, वीकेंड डेटा रोलओवर और डेटा डिलाइनट जैसे बेनिफिट्स भी शामिल हैं।

4/7

Airtel का 349 रुपये का प्रीपेड प्लान

यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 1.5GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में एयरटेल एक्सट्रीम प्ले प्रीमियम सब्सक्रिप्शन शामिल है, जिसमें SonyLIV समेत 22+ OTTs का एक्सेस मिलता है। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा, फ्री हैलोट्यून्स और परप्लेक्सिटी AI प्रो सब्सक्रिप्शन जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं।

5/7

Airtel का 409 रुपये का प्रीपेड प्लान

यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2.5GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में एयरटेल एक्सट्रीम प्ले प्रीमियम सब्सक्रिप्शन शामिल है, जिसमें SonyLIV समेत 22+ OTTs का एक्सेस मिलता है। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा, फ्री हैलोट्यून्स और परप्लेक्सिटी AI प्रो सब्सक्रिप्शन जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं।

6/7

Airtel का 979 रुपये का प्रीपेड प्लान

यह प्लान 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में एयरटेल एक्सट्रीम प्ले प्रीमियम सब्सक्रिप्शन शामिल है, जिसमें SonyLIV समेत 22+ OTTs का एक्सेस मिलता है। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा, फ्री हैलोट्यून्स और परप्लेक्सिटी AI प्रो सब्सक्रिप्शन जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं।

7/7

Jio का 1049 रुपये का प्रीपेड प्लान

यह जियो का एकलौता प्लान है, जिसमें SonyLIV सब्सक्रिप्शन शामिल है। यह प्लान 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। जैसे कि हमने बताया इस प्लान में SonyLIV का फ्री सब्सक्रिप्शन शामिल है। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा समेत ढेर सारे बेनिफिट्स शामिल हैं, जिन्हें आप जियो की वेबसाइट या ऐप पर देख सकते हैं।

Gadgets Hindi News INDIA Pakistan India Pakistan Live Match india pakistan cricket live India Pakistan India Pakistan Cricket Match