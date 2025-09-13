एचडी क्वालिटी में लें India vs Pakistan मैच का मजा, हो गया जुगाड़, खत्म नहीं होगा डेटा

Vi का 979 रुपये का प्रीपेड प्लान

वोडा-आइडिया का 979 रुपये का प्रीपेड प्लान 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में ViMTV सब्सक्रिप्शन भी शामिल है, जिसमें SonyLIV समेत कुल 19 OTTs का एक्सेस मिलता है। इस प्लान के जरिए भी आप एचडी क्वालिटी में मोबाइल और टीवी पर एशिया कप का आनंद ले सकते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा (चुनिंदा सर्कल में), हाफ-डे अनलिमिटेड डेटा, वीकेंड डेटा रोलओवर और डेटा डिलाइनट जैसे बेनिफिट्स भी शामिल हैं।