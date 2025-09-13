एचडी क्वालिटी में लें India vs Pakistan मैच का मजा, हो गया जुगाड़, खत्म नहीं होगा डेटा

वोडा-आइडिया का 408 रुपये का प्रीपेड प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में SonyLIV (मोबाइल) सब्सक्रिप्शन शामिल है। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा (चुनिंदा सर्कल में), हाफ-डे अनलिमिटेड डेटा, वीकेंड डेटा रोलओवर और डेटा डिलाइनट जैसे बेनिफिट्स भी शामिल हैं।
वोडा-आइडिया का 449 रुपये का प्रीपेड प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 3GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में ViMTV सब्सक्रिप्शन भी शामिल है, जिसमें SonyLIV समेत कुल 19 OTTs का एक्सेस मिलता है। इस प्लान के जरिए आप एचडी क्वालिटी में मोबाइल और टीवी पर एशिया कप का आनंद ले सकते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा (चुनिंदा सर्कल में), हाफ-डे अनलिमिटेड डेटा, वीकेंड डेटा रोलओवर और डेटा डिलाइनट जैसे बेनिफिट्स भी शामिल हैं।
वोडा-आइडिया का 979 रुपये का प्रीपेड प्लान 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में ViMTV सब्सक्रिप्शन भी शामिल है, जिसमें SonyLIV समेत कुल 19 OTTs का एक्सेस मिलता है। इस प्लान के जरिए भी आप एचडी क्वालिटी में मोबाइल और टीवी पर एशिया कप का आनंद ले सकते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा (चुनिंदा सर्कल में), हाफ-डे अनलिमिटेड डेटा, वीकेंड डेटा रोलओवर और डेटा डिलाइनट जैसे बेनिफिट्स भी शामिल हैं।
यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 1.5GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में एयरटेल एक्सट्रीम प्ले प्रीमियम सब्सक्रिप्शन शामिल है, जिसमें SonyLIV समेत 22+ OTTs का एक्सेस मिलता है। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा, फ्री हैलोट्यून्स और परप्लेक्सिटी AI प्रो सब्सक्रिप्शन जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं।
यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2.5GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में एयरटेल एक्सट्रीम प्ले प्रीमियम सब्सक्रिप्शन शामिल है, जिसमें SonyLIV समेत 22+ OTTs का एक्सेस मिलता है। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा, फ्री हैलोट्यून्स और परप्लेक्सिटी AI प्रो सब्सक्रिप्शन जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं।
यह प्लान 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में एयरटेल एक्सट्रीम प्ले प्रीमियम सब्सक्रिप्शन शामिल है, जिसमें SonyLIV समेत 22+ OTTs का एक्सेस मिलता है। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा, फ्री हैलोट्यून्स और परप्लेक्सिटी AI प्रो सब्सक्रिप्शन जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं।
यह जियो का एकलौता प्लान है, जिसमें SonyLIV सब्सक्रिप्शन शामिल है। यह प्लान 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। जैसे कि हमने बताया इस प्लान में SonyLIV का फ्री सब्सक्रिप्शन शामिल है। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा समेत ढेर सारे बेनिफिट्स शामिल हैं, जिन्हें आप जियो की वेबसाइट या ऐप पर देख सकते हैं।