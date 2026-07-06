Laptop इस्तेमाल करते समय भूलकर भी न करें ये 7 गलतियां, वरना जल्दी हो सकता खराब, 90% लोग कर रहे हैं गलती

7 Common Mistakes That Can Damage Your Laptop

आज ज्यादातर लोग Laptop पर ही काम करते हैं फिर चाहे ऑफिस के काम के लिए ही हों, बल्कि पढ़ाई, ऑनलाइन मीटिंग, वीडियो एडिटिंग, गेमिंग के लिए भी लैपटॉप की जरूरत होती है है। कई लोग नया Laptop खरीदने के बाद सोचते हैं कि अब यह कई साल तक बिना किसी परेशानी के चलेगा। लेकिन असलियत यह है कि कई बार Laptop की खराबी किसी कंपनी की नहीं, बल्कि रोजमर्रा की गलत आदतों की वजह से होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका Laptop लंबे समय तक तेज चले और बार-बार रिपेयर कराने की जरूरत न पड़े जानें ऐसे वो कौन से 7 काम हैं जिनको ठीक कर आप लैपटॉप को सेफ रख सकते हैं।