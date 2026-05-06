सावधान! फ्लाइट में Power Bank ले जाते समय भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां, इंडिगो की फ्लाइट में फटा पावरबैंक

Safety Measures to Prevent Power Bank Explosions

आज Chandigarh से उड़ान भरने वाली IndiGo की एक फ्लाइट में पावर बैंक फटने की घटना ने सभी को चौंका दिया। उड़ान के दौरान अचानक आग लगने से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई, हालांकि समय रहते क्रू मेंबर्स ने स्थिति को संभाल लिया और बड़ा हादसा टल गया। यह घटना एक बार फिर सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम रोज इस्तेमाल होने वाले गैजेट्स को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। थोड़ी सी लापरवाही इसे खतरनाक भी बना सकती है।