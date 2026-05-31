सबके सामने नहीं सुनना WhatsApp Voice Message, तो इस ट्रिक से निकालें Text और बिंदास पढ़ें

एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए उपलब्ध

इस फीचर का नाम Voice Message transcripts है। यह फीचर वॉयस मैसेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। यह फीचर एंड्रॉयड और आईओएस दोनों पर काम करता है। WhatsApp आपको पूरा कंट्रोल भी देता है, आप ट्रांसक्रिप्ट को कभी भी चालू या बंद कर सकते हैं। एक बार ऑन होने पर, वॉयस मैसेज को टेक्स्ट में बदलना आसान है, बस टैप करके दबाए रखें, और वॉट्सऐप तुरंत ट्रांसक्रिप्ट दिखा देगा। इससे वॉयस नोट्स को देखना-समझना ज्यादा तेज, आसान और कहीं ज्यादा सुविधाजनक हो जाता है।