मुफ्त में राशन लेना है? अब बिना लाइन में लगे घर बैठे बनवाएं Ration Card, UMANG ऐप से 5 मिनट में बनेगा

How to Apply for Ration Card Online through UMANG App

राशन कार्ड (Ration Card) भारत के हर नागरिक के लिए एक बेहद जरूरी दस्तावेज है। इसके जरिए सरकार गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को सस्ती दरों पर अनाज, चीनी, दाल, तेल जैसी रोजमर्रा की चीज़ें देती है। पहले राशन कार्ड बनवाने के लिए लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे लंबी लाइनें, पेपरवर्क और कई दिनों का इंतजार। लेकिन अब यह झंझट खत्म हो गया है।