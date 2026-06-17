Voter ID Card होने के बाद भी नहीं डाल पाएंगे वोट, मोबाइल से 2 मिनट में ऐसे चेक करें वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं

लोकसभा चुनाव हों, विधानसभा हो या स्थानीय निकायों के, वोट डालने के लिए सबसे जरूरी चीज वोटर लिस्ट में आपका नाम होना है। कई बार लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड तो होता है, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने की वजह से उन्हें मतदान केंद्र से वापस लौटना पड़ता है। ऐसे चुनाव आयोग समय-समय पर नागरिकों को वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करने की सलाह देता है। अब आप घर बैठे अपना नाम चेक कर सकते हैं:
अच्छी बात यह है कि वोटर लिस्ट में नाम देखने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने ऑनलाइन सुविधाएं और मोबाइल ऐप उपलब्ध कराए हैं, जिनकी मदद से कोई भी व्यक्ति कुछ मिनटों में यह पता कर सकता है कि उसका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है या नहीं। आइए आपको बताते हैं कि आप Voter List 2026 में अपना नाम कैसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
Step 1: सबसे पहले अपने Android या iPhone में Voter Helpline App डाउनलोड करें। ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन पर दिख रहे "Search Your Name in Electoral Roll" विकल्प पर क्लिक करें।
अब आपके सामने नाम खोजने के दो ऑप्शन आएंगे। आप EPIC Number (वोटर आईडी नंबर) या अपने नाम, जन्मतिथि और राज्य की जानकारी दर्ज करके सर्च कर सकते हैं। मांगी गई जानकारी भरने के बाद Search बटन पर टैप करें।
अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज होगा, तो स्क्रीन पर आपका नाम, वोटर आईडी नंबर, वोटर सेंटर और अन्य जरूरी जानकारी दिखाई दे जाएगी। यदि सर्च रिजल्ट में आपका नाम नहीं मिलता है, तो आप उसी ऐप के जरिए नया पंजीकरण (New Registration) या जानकारी में सुधार (Correction) के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं।
अगर आपके पास Voter ID Card है, तो वोटर लिस्ट में अपना नाम ढूंढना और भी आसान हो जाता है। इसके लिए Voter Helpline App में जाकर 'Search by EPIC Number' ऑप्शन चुनें और अपने वोटर आईडी कार्ड पर लिखा EPIC नंबर दर्ज करें। इसके अलावा, ऐप में मौजूद स्कैन फीचर की मदद से आप वोटर आईडी कार्ड पर छपे QR Code या Barcode को मोबाइल कैमरे से स्कैन करके भी तुरंत अपनी जानकारी देख सकते हैं।