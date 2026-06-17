Voter ID Card होने के बाद भी नहीं डाल पाएंगे वोट, मोबाइल से 2 मिनट में ऐसे चेक करें वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं

How to Check Your Name Is Voter List

लोकसभा चुनाव हों, विधानसभा हो या स्थानीय निकायों के, वोट डालने के लिए सबसे जरूरी चीज वोटर लिस्ट में आपका नाम होना है। कई बार लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड तो होता है, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने की वजह से उन्हें मतदान केंद्र से वापस लौटना पड़ता है। ऐसे चुनाव आयोग समय-समय पर नागरिकों को वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करने की सलाह देता है। अब आप घर बैठे अपना नाम चेक कर सकते हैं: