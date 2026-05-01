सबसे यूनिक डेटा पैक, पूरे 365 दिनों की वैलिडिटी, खर्च ₹3.25 रोज; मिलेगा इतना सारा डेटा

क्या इसमें कोई अन्य बेनिफिट्स भी हैं?

जाहिर है, यह किसी भी लॉन्ग-टर्म रिचार्ज प्लान के साथ सबसे अच्छा काम करेगा। यह उन दिनों में एक 'डेटा कुशन' का काम करेगा, जब आपकी रोजाना की डेटा इस्तेमाल की लिमिट खत्म हो जाती है। ध्यान दें कि यह प्लान यूजर्स को कोई अतिरिक्त सर्विस वैलिडिटी नहीं देता है। यह अलग से कोई OTT (ओवर-द-टॉप) बेनिफिट्स भी नहीं देता है। इस प्लान के साथ आपको बस इतना ही मिलता है। इसलिए, जाहिर है, यह हर किसी के लिए नहीं है। हालाँकि, जो लोग ऐसे डेटा वाउचर की तलाश में हैं जिसे वे एक बार रिचार्ज करके पूरे साल के लिए भूल सकें, उनके लिए Vodafone Idea का यह सबसे अच्छा और एकमात्र ऑप्शन है। चलिए अन्य कंपनियों के सबसे महंगे डेटा पैक पर नजर डालते हैं: