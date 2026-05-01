सबसे यूनिक डेटा पैक, पूरे 365 दिनों की वैलिडिटी, खर्च ₹3.25 रोज; मिलेगा इतना सारा डेटा

वोडाफोन यह देश का सबसे महंगा डेटा पैक है। यह पैक 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो इस प्लान में रोज का खर्च 3.25 रुपये आएगा। इस डेटा पैक में एकमुश्त 50GB डेटा मिलता है।
जाहिर है, यह किसी भी लॉन्ग-टर्म रिचार्ज प्लान के साथ सबसे अच्छा काम करेगा। यह उन दिनों में एक 'डेटा कुशन' का काम करेगा, जब आपकी रोजाना की डेटा इस्तेमाल की लिमिट खत्म हो जाती है। ध्यान दें कि यह प्लान यूजर्स को कोई अतिरिक्त सर्विस वैलिडिटी नहीं देता है। यह अलग से कोई OTT (ओवर-द-टॉप) बेनिफिट्स भी नहीं देता है। इस प्लान के साथ आपको बस इतना ही मिलता है। इसलिए, जाहिर है, यह हर किसी के लिए नहीं है। हालाँकि, जो लोग ऐसे डेटा वाउचर की तलाश में हैं जिसे वे एक बार रिचार्ज करके पूरे साल के लिए भूल सकें, उनके लिए Vodafone Idea का यह सबसे अच्छा और एकमात्र ऑप्शन है। चलिए अन्य कंपनियों के सबसे महंगे डेटा पैक पर नजर डालते हैं:
यह डेटा पैक 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें ग्राहकों को कुल 50GB डेटा मिलता है। इतना ही नहीं, एयरटेल इस डेटा पैक के साथ 3 महीने यानी 90 दिनों के लिए JioHotstar (Mobile) का सब्सक्रिप्शन भी मुफ्त दे रहा है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो इस प्लान में रोज का खर्च 12 रुपये के लगभग आएगा।
यह डेटा पैक 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें ग्राहकों को कुल 50GB डेटा मिलता है। जियो के इस प्लान में कोई अन्य बेनिफिट शामिल नहीं है। 50GB डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद भी ग्राहक अनलिमिटेड इंटरनेट यूज कर सकेंगे, बस स्पीड 64Kbps हो जाएगी। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो इस प्लान में रोज का खर्च 11.96 रुपये आएगा।
यह डेटा पैक 60 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें ग्राहकों को कुल 100GB डेटा मिलता है। इसप्लान में कोई अन्य बेनिफिट शामिल नहीं है। 100GB डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद भी ग्राहक अनलिमिटेड इंटरनेट यूज कर सकेंगे, बस स्पीड 40Kbps हो जाएगी। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो इस प्लान में रोज का खर्च 6.85 रुपये आएगा।