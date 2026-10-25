ग्राहकों की मौज, 84 दिन तक चलने वाले नए प्लान लाई कंपनी; फ्री कॉल्स और ढेर सारे डेटा

599 रुपये वाले नए प्रीपेड प्लान में 56 दिनों की वैलिडिटी मिलती है और यह उन लोगों के लिए है, जबकि 899 रुपये वाले प्लान में 84 दिनों की सर्विस वैलिडिटी मिलती है। टेलीकॉमटॉक की रिपोर्ट के अनुसार, 899 रुपये वाले प्लान में कुछ सर्कल्स में डेली 1.5GB डेटा मिल रहा है, तो कुछ में डेली 2GB डेटा दिया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि यह 859 रुपये वाले प्लान की कीमत में बढ़ोतरी है, जिसे अब Vi ने हटा दिया है। आइए, इन दोनों प्रीपेड प्लान्स के फायदों पर एक नजर डालते हैं।
वोडाफोन आइडिया का 899 रुपये का प्रीपेड प्लान 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। ज्यादातर सर्किल में यह डेली 1.5GB डेटा के साथ उपलब्ध है। डेली डेटा समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 64Kbps रह जाएगी। एसएमएस कोटा समाप्त हो जाने के बाद 1 रुपये प्रति लोकल और 1.5 रुपये प्रति एसटीडी एसएमएस चार्ज देना होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें अनलिमिटेड 5G डेटा शामिल है। अगर आपके क्षेत्र में वोडाफोन आइडिया का 5G नेटवर्क मौजूद है और आप 5G फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ग्राहक जितनी मर्जी 5G डेटा मुफ्त में इस्तेमाल कर सकता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से प्लान का रोज का खर्च 10.70 रुपये आएगा।
प्लान में ग्राहकों को बिंज ऑल नाइट (यानी रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक अनलिमिटेड नाइट डेटा), वीकेंड डेटा रोलओवर और डेटा डिलाइट जैसे एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। प्लान में Vi Movies & TV app का एक्सेस भी मिलता है।
वोडाफोन आइडिया का 599 रुपये का प्रीपेड प्लान 56 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स, डेली 1.5GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। डेली डेटा समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 64Kbps रह जाएगी। एसएमएस कोटा समाप्त हो जाने के बाद 1 रुपये प्रति लोकल और 1.5 रुपये प्रति एसटीडी एसएमएस चार्ज देना होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें अनलिमिटेड 5G डेटा शामिल है। अगर आपके क्षेत्र में वोडाफोन आइडिया का 5G नेटवर्क मौजूद है और आप 5G फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ग्राहक जितनी मर्जी 5G डेटा मुफ्त में इस्तेमाल कर सकता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से प्लान का रोज का खर्च 10.69 रुपये आएगा।
प्लान में ग्राहकों को बिंज ऑल नाइट (यानी रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक अनलिमिटेड नाइट डेटा), वीकेंड डेटा रोलओवर और डेटा डिलाइट जैसे एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। प्लान में Vi Movies & TV app का एक्सेस भी मिलता है।