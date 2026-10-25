ग्राहकों की मौज, 84 दिन तक चलने वाले नए प्लान लाई कंपनी; फ्री कॉल्स और ढेर सारे डेटा

वीआई 899 रुपये का प्रीपेड प्लान

वोडाफोन आइडिया का 899 रुपये का प्रीपेड प्लान 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। ज्यादातर सर्किल में यह डेली 1.5GB डेटा के साथ उपलब्ध है। डेली डेटा समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 64Kbps रह जाएगी। एसएमएस कोटा समाप्त हो जाने के बाद 1 रुपये प्रति लोकल और 1.5 रुपये प्रति एसटीडी एसएमएस चार्ज देना होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें अनलिमिटेड 5G डेटा शामिल है। अगर आपके क्षेत्र में वोडाफोन आइडिया का 5G नेटवर्क मौजूद है और आप 5G फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ग्राहक जितनी मर्जी 5G डेटा मुफ्त में इस्तेमाल कर सकता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से प्लान का रोज का खर्च 10.70 रुपये आएगा।