Vi ग्राहकों की हुई चांदी, इन 4 Plans के साथ FREE मिल रहा 50GB डेटा, JioHotstar और Amazon Prime, 31 अगस्त तक मौका

₹3,699 वाले प्लान में 50GB एक्स्ट्रा डेटा, JioHotstar Mobile फ्री

प्लान की वैलिडिटी पूरे 365 दिन है और इसके साथ आपको JioHotstar Mobile सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जाता है, जिससे आप क्रिकेट, मूवी और वेब सीरीज का मजा ले सकते हैं। Hero Unlimited के सभी फायदे इस प्लान में भी शामिल हैं। इस समय इस प्लान पर भी आपको 50GB का फ्री बोनस डेटा मिल रहा है, जो 90 दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है।