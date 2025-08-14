Vi ग्राहकों की हुई चांदी, इन 4 Plans के साथ FREE मिल रहा 50GB डेटा, JioHotstar और Amazon Prime, 31 अगस्त तक मौका

अगर आप डेटा और वैलिडिटी दोनों में बढ़िया डील की तलाश में हैं, तो Vodafone Idea (Vi) का ये ऑफर आपके लिए अब तक का सबसे बड़ा मौका हो सकता है। Vi अपने चार Hero Unlimited प्लान्स (₹1,749, ₹3,499, ₹3,699, और ₹3,799) के साथ 50GB तक डेटा फ्री दे रहा है। यह ऑफर 1 अगस्त से 31 अगस्त 2025 तक ही सीमित है।
ध्यान देने वाली बात है कि यह है कि प्लान में सिर्फ डेटा नहीं है हर प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS/दिन, और कई Hero Unlimited लाभ (जैसे वीकेंड डेटा रोलओवर और रात में अनलिमिटेड डेटा) भी शामिल हैं।
अगर आप मिड-टर्म (6 महीने) वाला किफायती प्लान चाहते हैं, तो Vi का ₹1,749 का Hero Unlimited पैक आपके लिए सही रहेगा। इसमें आपको रोज 1.5GB हाई-स्पीड डेटा, सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग, और 100 SMS रोज भेजने की सुविधा मिलती है। इस प्लान की वैलिडिटी पूरे 180 दिन यानी लगभग 6 महीने की है।
इस समय इस प्लान में आपको 30GB का एक्स्ट्रा डेटा भी फ्री मिलेगा, जो 45 दिनों तक वैलिड रहेगा। इसके साथ मिलते हैं Hero Unlimited के स्पेशल फायदे जैसे वीकेंड डेटा रोलओवर (हफ्ते के बचे हुए डेटा को वीकेंड पर इस्तेमाल करने का मौका), रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक अनलिमिटेड डेटा, और डेटा डिलाइट बेनिफिट।
अगर आप एक बार रिचार्ज करके पूरे साल का टेंशन खत्म करना चाहते हैं, तो ₹3,499 का Hero Unlimited पैक बेस्ट ऑप्शन है। इसमें रोज 1.5GB हाई-स्पीड डेटा, सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स, और 100 SMS प्रतिदिन का फायदा मिलता है।
इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत है इसकी 365 दिन की लंबी वैलिडिटी, जिससे बार-बार रिचार्ज की झंझट खत्म हो जाती है। Hero Unlimited के सभी फायदे यहां भी मिलेंगे – वीकेंड डेटा रोलओवर, नाइट अनलिमिटेड डेटा, और डेटा डिलाइट। इस ऑफर में आपको 50GB का बोनस डेटा फ्री मिलेगा, जिसकी वैलिडिटी 90 दिन होगी।
अगर आप ज्यादा डेटा और OTT कंटेंट देखना पसंद करते हैं, तो ₹3,699 का प्लान आपके लिए सही रहेगा। इसमें रोज 2GB हाई-स्पीड डेटा, सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स, और 100 SMS रोज का लाभ मिलता है।
प्लान की वैलिडिटी पूरे 365 दिन है और इसके साथ आपको JioHotstar Mobile सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जाता है, जिससे आप क्रिकेट, मूवी और वेब सीरीज का मजा ले सकते हैं। Hero Unlimited के सभी फायदे इस प्लान में भी शामिल हैं। इस समय इस प्लान पर भी आपको 50GB का फ्री बोनस डेटा मिल रहा है, जो 90 दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है।
Vi का ₹3,799 वाला Hero Unlimited प्लान उन लोगों के लिए है जो ज्यादा डेटा के साथ प्रीमियम OTT कंटेंट भी देखना चाहते हैं। इसमें रोज 2GB हाई-स्पीड डेटा, सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स, और 100 SMS रोज भेजने का फायदा मिलता है।
इसकी वैलिडिटी भी 365 दिन है और इसके साथ आपको 1 साल का Amazon Prime Video Mobile सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जाता है। Hero Unlimited के फायदे जैसे वीकेंड डेटा रोलओवर, नाइट अनलिमिटेड डेटा और डेटा डिलाइट यहां भी मौजूद हैं। अभी इस प्लान में भी आपको 50GB का बोनस डेटा मिल रहा है, जिसकी वैलिडिटी 90 दिन है।