Vi ग्राहकों की हुई चांदी, इन 4 Plans के साथ FREE मिल रहा 50GB डेटा, JioHotstar और Amazon Prime, 31 अगस्त तक मौका

Vodafone Idea (Vi) यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। Vi अपने चार प्लान्स के 50GB तक का एक्स्ट्रा डेटा दे रहा है। ध्यान दें कि यह ऑफर सिर्फ 31 अगस्त 2025 तक वैलिड है।

Himani GuptaThu, 14 Aug 2025 11:11 AM
1/10

Vodafone Idea Independence Day Offer

अगर आप डेटा और वैलिडिटी दोनों में बढ़िया डील की तलाश में हैं, तो Vodafone Idea (Vi) का ये ऑफर आपके लिए अब तक का सबसे बड़ा मौका हो सकता है। Vi अपने चार Hero Unlimited प्लान्स (₹1,749, ₹3,499, ₹3,699, और ₹3,799) के साथ 50GB तक डेटा फ्री दे रहा है। यह ऑफर 1 अगस्त से 31 अगस्त 2025 तक ही सीमित है।

2/10

इन सभी प्लान में मिलेंगे ये बेनेफिट्स भी

ध्यान देने वाली बात है कि यह है कि प्लान में सिर्फ डेटा नहीं है हर प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS/दिन, और कई Hero Unlimited लाभ (जैसे वीकेंड डेटा रोलओवर और रात में अनलिमिटेड डेटा) भी शामिल हैं।

3/10

1749 रुपये वाला Vi प्लान

अगर आप मिड-टर्म (6 महीने) वाला किफायती प्लान चाहते हैं, तो Vi का ₹1,749 का Hero Unlimited पैक आपके लिए सही रहेगा। इसमें आपको रोज 1.5GB हाई-स्पीड डेटा, सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग, और 100 SMS रोज भेजने की सुविधा मिलती है। इस प्लान की वैलिडिटी पूरे 180 दिन यानी लगभग 6 महीने की है।

4/10

₹1749 वाले प्लान में अभी मिल रहा इतना GB एक्स्ट्रा डेटा

इस समय इस प्लान में आपको 30GB का एक्स्ट्रा डेटा भी फ्री मिलेगा, जो 45 दिनों तक वैलिड रहेगा। इसके साथ मिलते हैं Hero Unlimited के स्पेशल फायदे जैसे वीकेंड डेटा रोलओवर (हफ्ते के बचे हुए डेटा को वीकेंड पर इस्तेमाल करने का मौका), रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक अनलिमिटेड डेटा, और डेटा डिलाइट बेनिफिट।

5/10

₹3,499 वाला Vi प्लान

अगर आप एक बार रिचार्ज करके पूरे साल का टेंशन खत्म करना चाहते हैं, तो ₹3,499 का Hero Unlimited पैक बेस्ट ऑप्शन है। इसमें रोज 1.5GB हाई-स्पीड डेटा, सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स, और 100 SMS प्रतिदिन का फायदा मिलता है।

6/10

₹3,499 वाले प्लान की बड़ी खासियत

इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत है इसकी 365 दिन की लंबी वैलिडिटी, जिससे बार-बार रिचार्ज की झंझट खत्म हो जाती है। Hero Unlimited के सभी फायदे यहां भी मिलेंगे – वीकेंड डेटा रोलओवर, नाइट अनलिमिटेड डेटा, और डेटा डिलाइट। इस ऑफर में आपको 50GB का बोनस डेटा फ्री मिलेगा, जिसकी वैलिडिटी 90 दिन होगी।

7/10

₹3,699 वाला Vi प्लान

अगर आप ज्यादा डेटा और OTT कंटेंट देखना पसंद करते हैं, तो ₹3,699 का प्लान आपके लिए सही रहेगा। इसमें रोज 2GB हाई-स्पीड डेटा, सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स, और 100 SMS रोज का लाभ मिलता है।

8/10

₹3,699 वाले प्लान में 50GB एक्स्ट्रा डेटा, JioHotstar Mobile फ्री

प्लान की वैलिडिटी पूरे 365 दिन है और इसके साथ आपको JioHotstar Mobile सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जाता है, जिससे आप क्रिकेट, मूवी और वेब सीरीज का मजा ले सकते हैं। Hero Unlimited के सभी फायदे इस प्लान में भी शामिल हैं। इस समय इस प्लान पर भी आपको 50GB का फ्री बोनस डेटा मिल रहा है, जो 90 दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है।

9/10

₹3,799 वाला Vi प्लान

Vi का ₹3,799 वाला Hero Unlimited प्लान उन लोगों के लिए है जो ज्यादा डेटा के साथ प्रीमियम OTT कंटेंट भी देखना चाहते हैं। इसमें रोज 2GB हाई-स्पीड डेटा, सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स, और 100 SMS रोज भेजने का फायदा मिलता है।

10/10

एक्स्ट्रा डेटा के साथ Amazon Prime फ्री

इसकी वैलिडिटी भी 365 दिन है और इसके साथ आपको 1 साल का Amazon Prime Video Mobile सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जाता है। Hero Unlimited के फायदे जैसे वीकेंड डेटा रोलओवर, नाइट अनलिमिटेड डेटा और डेटा डिलाइट यहां भी मौजूद हैं। अभी इस प्लान में भी आपको 50GB का बोनस डेटा मिल रहा है, जिसकी वैलिडिटी 90 दिन है।

Vodafone Idea