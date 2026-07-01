अब 365 दिन खत्म नहीं होगा डेटा, 5G की स्पीड से चलेगा इंटरनेट, नया प्लान लाई कंपनी

Vi का नया 4600 रुपये का प्रीपेड प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। प्लान में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, डेली 100 एसएमएस और अनलिमिटेड डेटा मिलता है। वीआई का कहना है कि यह अनलिमिटेड डेटा है, लेकिन असल में यह पूरी तरह अनलिमिटेड नहीं है। इसमें हर 28 दिनों के लिए 300GB डेटा की लिमिट है। यूजर्स को 5G डेटा भी मिलता है।
टेलीकॉमटॉक की रिपोर्ट के अनुसार, 4600 रुपये का प्लान सबसे अच्छे एनुअल प्लान में से एक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भले ही इसमें 300GB की कमर्शियल FUP लिमिट है, फिर भी हर 28 दिनों के हिसाब से यह काफी ज़्यादा डेटा है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो इस प्लान का रोजाना का औसत खर्च 12.60 रुपये है। ध्यान दें कि 5G डेटा के लिए भी वही FUP डेटा लिमिट लागू होती है, जिसके तहत हर 28 दिनों में 300GB डेटा मिलता है। इसलिए, चाहे आप 4G इस्तेमाल करें या 5G, एफयूपी डेटा लिमिट एक जैसी ही रहती है। Vi के पास 365 दिन चलने वाले अन्य प्लान्स भी हैं...
Vi का 4999 रुपये का प्रीपेड प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। प्लान में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, डेली 100 एसएमएस और डेली 2GB डेटा (4G) मिलता है। प्लान में 5G डेटा भी शामिल है। इस प्लान के ग्राहकों को Vi Movies & TV सब्सक्रिप्शन, 1 साल के लिए अमेजन प्राइम लाइट का सब्सक्रिप्शन, हाफ डे (12am to 12pm) अनलिमिटेड डेटा, वीकेंड डेटा रोलओवर और डेटा डिलाइट जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं।
Vi का 4099 रुपये का प्रीपेड प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। प्लान में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, डेली 100 एसएमएस और अनलिमिटेड डेटा (5G+4G) मिलता है।
Vi का 3999 रुपये का प्रीपेड प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। प्लान में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, डेली 100 एसएमएस और डेली 2GB डेटा (4G) मिलता है। प्लान में 5G डेटा भी शामिल है। इस प्लान के ग्राहकों को 1 साल के लिए JioHotstar (Mobile) सब्सक्रिप्शन, 1 साल के लिए अमेजन प्राइम लाइट का सब्सक्रिप्शन, हाफ डे (12am to 12pm) अनलिमिटेड डेटा, वीकेंड डेटा रोलओवर और डेटा डिलाइट जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं।