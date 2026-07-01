अब 365 दिन खत्म नहीं होगा डेटा, 5G की स्पीड से चलेगा इंटरनेट, नया प्लान लाई कंपनी

रोज का खर्च लगभग 12 रुपये

टेलीकॉमटॉक की रिपोर्ट के अनुसार, 4600 रुपये का प्लान सबसे अच्छे एनुअल प्लान में से एक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भले ही इसमें 300GB की कमर्शियल FUP लिमिट है, फिर भी हर 28 दिनों के हिसाब से यह काफी ज़्यादा डेटा है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो इस प्लान का रोजाना का औसत खर्च 12.60 रुपये है। ध्यान दें कि 5G डेटा के लिए भी वही FUP डेटा लिमिट लागू होती है, जिसके तहत हर 28 दिनों में 300GB डेटा मिलता है। इसलिए, चाहे आप 4G इस्तेमाल करें या 5G, एफयूपी डेटा लिमिट एक जैसी ही रहती है। Vi के पास 365 दिन चलने वाले अन्य प्लान्स भी हैं...