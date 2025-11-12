पूरे एक साल रिचार्ज कराने से छुटकारा, 50GB एक्सट्रा डेटा फ्री, 21 ओटीटी ऐप भी

पूरे एक साल मोबाइल रिचार्ज से फुर्सत चाहते हैं, तो वोडाफोन-आइडिया के पोर्टफोलियो में आपके लिए तीन जबर्दस्त प्लान हैं। इनमें दो प्लान ऐसे हैं, जिनमें आपको बिना किसी एक्सट्रा चार्ज 50जीबी ज्यादा डेटा मिलेगा। वहीं, एक प्लान ऐसा है, तो 21 ओटीटी ऐप का सब्सक्रिप्शन देता है। सभी प्लान फ्री कॉलिंग और डेली 2जीबी डेटा के साथ आते हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इन प्लान के बारे में।