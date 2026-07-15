'मक्खन' जैसा स्मूद डिस्प्ले, 8000mAh बैटरी; कल आ रहे वीवो, रियलमी के धांसू फोन, यह है खास

Vivo T5 Lite 44W 5G: लोहालाट बॉडी भी

फोन मजबूत बॉडी के साथ आता है। इसकी बॉडी मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनी है और इसे पानी और धूल से सुरक्षित रहने के लिए IP65 रेटिंग दे गई है। इसकी मजबूती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह ट्रिपल एंटी-ड्रॉप सर्टिफिकेशन के साथ आता है। फोन में 6500mAh की बड़ी बैटरी है, जिसे लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। चार्जिंग में लगने वाले समय को कम करने के लिए इसमें 44W की फास्ट चार्जिंग सुविधा भी है। दावा है कि यह 38 मिनट में 1-50 फीसदी तक चार्ज हो जाता है। इसमें रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है। फुल चार्ज कर 48 घंटे तक वीडियो प्लेबैक, 80 घंटे तक म्यूजिक प्लेबैक या 54 घंटे तक वीडियो कॉल की जा सकती है।