Vivo T4 Pro की पहली सेल, ₹3000 सस्ता मिलेगा फोन, एक्सचेंज पर ₹3000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट

कीमत

भारत में फोन की कीमत 8GB+128GB वेरिएंट के लिए 27,999 रुपये, 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत 29,999 रुपये और 12GB+256GB वेरिएंट की कीमत 31,999 रुपये है। यह फोन ब्लेज गोल्ड और नाइट्रो ब्लू शेड्स में उपलब्ध है। यह 29 अगस्त से वीवो इंडिया ई-स्टोर, फ्लिपकार्ट और चुनिंदा ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध होगा। ग्राहक चुनिंदा चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर 3,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं। इसके अलावा, ग्राहक 3,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस और छह महीने तक की नो-कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन का भी लाभ उठा सकते हैं।