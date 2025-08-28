vivo t4 pro 5g first sale get upto rs 6000 via bank and exchange offers Vivo T4 Pro की पहली सेल, ₹3000 सस्ता मिलेगा फोन, एक्सचेंज पर ₹3000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट
Vivo T4 Pro 5G Sale Live: वीवो ने हाल ही में अपने लेटेस्ट फोन वीवो T4 प्रो को भारतीय बाजार में लॉन्च किया है। इस फोन की बिक्री कल यानी 29 अगस्त दोपहर 12 बजे से शुरू होने जा रही है। सेल में फोन 3,000 रुपये सस्ता मिलेगा। देखें कीमत, ऑफर और फीचर्स के बारे में सबकुछ...

Arpit SoniThu, 28 Aug 2025 07:24 PM
1/6

कीमत

भारत में फोन की कीमत 8GB+128GB वेरिएंट के लिए 27,999 रुपये, 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत 29,999 रुपये और 12GB+256GB वेरिएंट की कीमत 31,999 रुपये है। यह फोन ब्लेज गोल्ड और नाइट्रो ब्लू शेड्स में उपलब्ध है। यह 29 अगस्त से वीवो इंडिया ई-स्टोर, फ्लिपकार्ट और चुनिंदा ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध होगा। ग्राहक चुनिंदा चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर 3,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं। इसके अलावा, ग्राहक 3,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस और छह महीने तक की नो-कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन का भी लाभ उठा सकते हैं।

2/6

डिस्प्ले

फोन में 6.77 इंच का फुल-एचडी प्लस क्वाड-कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज, 5,000 निट्स लोकल पीक ब्राइटनेस और 1,500 निट्स ग्लोबल पीक ब्राइटनेस लेवल है।

3/6

प्रोसेसर

यह फोन स्नैपड्रैगन 7 जेनरेशन 4 प्रोसेसर से लैस है, जिसे 12GB तक LPDDR4x रैम और 256GB तक UFS 2.2 ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। फोन एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड फनटचओएस 15 के साथ आता है। फोन चार ओएस अपग्रेड और छह साल तक सिक्योरिटी अपडेट के लिए एलिजिबल है।

4/6

AI फीचर्स

फोन में गूगल जेमिनी ऐप प्रीइंस्टॉल है और यह जेमिनी लाइव और अन्य AI फीचर्स को सपोर्ट करता है। यह फोन AI कैप्शन, AI स्मार्ट कॉल असिस्टेंट और AI स्पैम कॉल प्रोटेक्शन जैसे प्रोडक्टिविटी फीचर्स को सपोर्ट करता है। इसमें AI प्रोफेशनल पोर्ट्रेट, AI इरेज 3.0, AI मैजिक मूव, AI इमेज एक्सपैंडर और AI फोटो एन्हांस जैसे AI इमेजिंग टूल्स भी हैं।

5/6

कैमरा

फोन के रियर में OIS सपोर्ट वाला 50-मेगापिक्सेल का सोनी IMX882 प्राइमरी सेंसर, 3x जूम वाला 50-मेगापिक्सेल का सोनी IMX882 पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा और 2-मेगापिक्सेल का बोकेह कैमरा है। सेल्फी के लिए फोन में 32-मेगापिक्सेल कैमरा है।

6/6

बैटरी

फोन में 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 6500mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी है। फोन IP68+IP69 रेटिंग के साथ आता है। इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। फोन की मोटाई 7.53 एमएम और वजन 192 ग्राम है।

