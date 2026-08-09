पहली बार ग्राहक तय कर सकेंगे 'डेली डेटा' चाहिए या 'Lumpsum', कंपनी लाई Smart Recharge

वीआई का 250 रुपये का प्रीपेड प्लान

वोडाफोन आइडिया का 250 रुपये का प्रीपेड प्लान 28 दिनों की सर्विस वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान के बारे में नई बात यह है कि इसमें Spotify प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी शामिल है। Spotify प्रीमियम केवल 28 दिनों के लिए मिलता है, जिसे आप Vi App से रिचार्ज करने के बाद क्लेम कर सकते हैं। प्लान के साथ एकमुश्त 2GB डेटा और कुल 300 एसएमएस भी मिलते हैं। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार, डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद 50 पैसे प्रति एमबी की दर से चार्ज देना होगा और एसएमएस कोटा समाप्त हो जाने के बाद 1 रुपये प्रति लोकल एसएमएस और 1.5 रुपये प्रति एसटीडी एसएमएस की दर से चार्ज देना होगा। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो इस प्लान के रोज का खर्च 8.92 रुपये आएगा। यह प्लान लगभग सभी सर्कल में उपलब्ध है। वीआई हाल ही 1750 रुपये और 3050 रुपये का प्लान भी लाई है, चलिए जानते हैं उनमें क्या खास है: