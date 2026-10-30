चार सस्ते 'Voice-Only' प्लान लाई कंपनी, नहीं मिलेगा जबरन का डेटा, कीमत ₹179 से शुरू

Vi का 206 रुपये का प्लान

वीआई का 206 रुपये का वॉयस ओनली प्लान पूरे महीनेभर (1 महीने) की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स करने की सुविधा मिलती है। साथ में कुल 300 एसएमएस भी मिलते हैं। डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद 1 रुपये प्रति लोकल और 1.5 रुपये प्रति एसटीडी एसएमएस की दर से चार्ज देना होगा। इस प्लान में भी कोई एडिशनल बेनिफिट शामिल नहीं है। Vi के पोर्टफोलियो में पहले ही दो वॉयस-ओनली प्लान मौजूद हैं। नीचे देखें डिटेल्स