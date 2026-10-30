चार सस्ते 'Voice-Only' प्लान लाई कंपनी, नहीं मिलेगा जबरन का डेटा, कीमत ₹179 से शुरू

गैजेट्स360 की रिपोर्ट के अनुसार, वीआई ने भारत में चार नए वॉयस-ओनली रिचार्ज प्लान लॉन्च करने के लिए अपनी वेबसाइट को अपडेट किया है। सबसे किफायती वॉयस-ओनली पैक की कीमत 179 रुपये है, जो 25 दिनों तक चलेगा। अगर आप सिर्फ कॉलिंग बेनिफिट चाहते हैं और जबरन का डेटा नहीं चाहते हैं, तो यह प्लान आपके लिए परफेक्ट हो सकते हैं।
वीआई का सबसे सस्ता वॉयस ओनली प्लान 179 रुपये का है। यह प्लान 25 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स करने की सुविधा मिलती है। साथ में कुल 300 एसएमएस भी मिलते हैं। डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद 1 रुपये प्रति लोकल और 1.5 रुपये प्रति एसटीडी एसएमएस की दर से चार्ज देना होगा। प्लान में ग्राहकों को वीआई मूवीज और टीवी ऐप का फ्री एक्सेस भी मिलता है।
वीआई का 189 रुपये का वॉयस ओनली प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स करने की सुविधा मिलती है। साथ में कुल 300 एसएमएस भी मिलते हैं। डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद 1 रुपये प्रति लोकल और 1.5 रुपये प्रति एसटीडी एसएमएस की दर से चार्ज देना होगा। इस प्लान में वीआई मूवीज और टीवी ऐप का फ्री एक्सेस नहीं मिलता है।
वीआई का 203 रुपये का वॉयस ओनली प्लान 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स करने की सुविधा मिलती है। साथ में कुल 300 एसएमएस भी मिलते हैं। डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद 1 रुपये प्रति लोकल और 1.5 रुपये प्रति एसटीडी एसएमएस की दर से चार्ज देना होगा। इस प्लान में भी कोई एडिशनल बेनिफिट शामिल नहीं है।
वीआई का 206 रुपये का वॉयस ओनली प्लान पूरे महीनेभर (1 महीने) की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स करने की सुविधा मिलती है। साथ में कुल 300 एसएमएस भी मिलते हैं। डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद 1 रुपये प्रति लोकल और 1.5 रुपये प्रति एसटीडी एसएमएस की दर से चार्ज देना होगा। इस प्लान में भी कोई एडिशनल बेनिफिट शामिल नहीं है। Vi के पोर्टफोलियो में पहले ही दो वॉयस-ओनली प्लान मौजूद हैं। नीचे देखें डिटेल्स
वीआई का 470 रुपये का वॉयस ओनली प्लान 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स करने की सुविधा मिलती है। साथ में कुल 900 एसएमएस भी मिलते हैं। डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद 1 रुपये प्रति लोकल और 1.5 रुपये प्रति एसटीडी एसएमएस की दर से चार्ज देना होगा। इस प्लान में भी कोई एडिशनल बेनिफिट शामिल नहीं है।
वीआई का 1849 रुपये का वॉयस ओनली प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स करने की सुविधा मिलती है। साथ में कुल 3600 एसएमएस भी मिलते हैं। डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद 1 रुपये प्रति लोकल और 1.5 रुपये प्रति एसटीडी एसएमएस की दर से चार्ज देना होगा। इस प्लान में भी कोई एडिशनल बेनिफिट शामिल नहीं है।