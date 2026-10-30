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चार सस्ते 'Voice-Only' प्लान लाई कंपनी, नहीं मिलेगा जबरन का डेटा, कीमत ₹179 से शुरू

Vodafone Idea (Vi) ने भारत में चार नए 'Voice-Only' प्लान लॉन्च किए हैं। कंपनी ने ये प्लान ट्राई के हालिया आदेश का पालन करते हुए पेश किए हैं। इन प्लान्स में ग्राहकों को डेटा नहीं मिलेगा, बस सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और एसएमएस मिलेंगे। देखें लिस्ट

Arpit SoniOct 30, 2026 05:24 pm IST
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सबसे सस्ता पैक 25 दिन चलेगा

गैजेट्स360 की रिपोर्ट के अनुसार, वीआई ने भारत में चार नए वॉयस-ओनली रिचार्ज प्लान लॉन्च करने के लिए अपनी वेबसाइट को अपडेट किया है। सबसे किफायती वॉयस-ओनली पैक की कीमत 179 रुपये है, जो 25 दिनों तक चलेगा। अगर आप सिर्फ कॉलिंग बेनिफिट चाहते हैं और जबरन का डेटा नहीं चाहते हैं, तो यह प्लान आपके लिए परफेक्ट हो सकते हैं।

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Vi का 179 रुपये का प्लान

वीआई का सबसे सस्ता वॉयस ओनली प्लान 179 रुपये का है। यह प्लान 25 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स करने की सुविधा मिलती है। साथ में कुल 300 एसएमएस भी मिलते हैं। डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद 1 रुपये प्रति लोकल और 1.5 रुपये प्रति एसटीडी एसएमएस की दर से चार्ज देना होगा। प्लान में ग्राहकों को वीआई मूवीज और टीवी ऐप का फ्री एक्सेस भी मिलता है।

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Vi का 189 रुपये का प्लान

वीआई का 189 रुपये का वॉयस ओनली प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स करने की सुविधा मिलती है। साथ में कुल 300 एसएमएस भी मिलते हैं। डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद 1 रुपये प्रति लोकल और 1.5 रुपये प्रति एसटीडी एसएमएस की दर से चार्ज देना होगा। इस प्लान में वीआई मूवीज और टीवी ऐप का फ्री एक्सेस नहीं मिलता है।

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Vi का 203 रुपये का प्लान

वीआई का 203 रुपये का वॉयस ओनली प्लान 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स करने की सुविधा मिलती है। साथ में कुल 300 एसएमएस भी मिलते हैं। डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद 1 रुपये प्रति लोकल और 1.5 रुपये प्रति एसटीडी एसएमएस की दर से चार्ज देना होगा। इस प्लान में भी कोई एडिशनल बेनिफिट शामिल नहीं है।

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Vi का 206 रुपये का प्लान

वीआई का 206 रुपये का वॉयस ओनली प्लान पूरे महीनेभर (1 महीने) की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स करने की सुविधा मिलती है। साथ में कुल 300 एसएमएस भी मिलते हैं। डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद 1 रुपये प्रति लोकल और 1.5 रुपये प्रति एसटीडी एसएमएस की दर से चार्ज देना होगा। इस प्लान में भी कोई एडिशनल बेनिफिट शामिल नहीं है। Vi के पोर्टफोलियो में पहले ही दो वॉयस-ओनली प्लान मौजूद हैं। नीचे देखें डिटेल्स

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Vi का 470 रुपये का प्लान

वीआई का 470 रुपये का वॉयस ओनली प्लान 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स करने की सुविधा मिलती है। साथ में कुल 900 एसएमएस भी मिलते हैं। डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद 1 रुपये प्रति लोकल और 1.5 रुपये प्रति एसटीडी एसएमएस की दर से चार्ज देना होगा। इस प्लान में भी कोई एडिशनल बेनिफिट शामिल नहीं है।

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Vi का 1849 रुपये का प्लान

वीआई का 1849 रुपये का वॉयस ओनली प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स करने की सुविधा मिलती है। साथ में कुल 3600 एसएमएस भी मिलते हैं। डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद 1 रुपये प्रति लोकल और 1.5 रुपये प्रति एसटीडी एसएमएस की दर से चार्ज देना होगा। इस प्लान में भी कोई एडिशनल बेनिफिट शामिल नहीं है।

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