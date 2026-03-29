अगले हफ्ते आ रहे चार धांसू फोन, लिस्ट में OnePlus और 200MP कैमरे वाला वीवो फोन भी

Vivo V70 FE: लॉन्च डेट और खासियत

Vivo V70 FE भारत में 2 अप्रैल को दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा। यह अमेजन और Vivo India की वेबसाइट पर मॉनसून ब्लू और नॉर्दर्न लाइट्स पर्पल कलर्स में उपलब्ध होगा। अपकमिंग V70 FE में 6.83-इंच का 1.5K OLED डिस्प्ले होगा, जिसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 1,900 निट्स की पीक ब्राइटनेस, 449ppi पिक्सेल डेंसिटी और HDR10+ सपोर्ट मिलेगा। दावा किया गया है कि यह वीवो का पहला ऐसा फोन होगा जिसमें डार्कनेस ग्लो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है; इस टेक्नोलॉजी की दद से फोन UV लाइट या सूरज की रोशनी के संपर्क में आने के बाद कम रोशनी में भी धीरे से चमकता है। वीवो ने पहले ही कंफर्मल कर दिया है कि अपकमिंग फोन में 200-मेगापिक्सेल का सेंसर लगा होगा। इसमें 7,000mAh की बैटरी होगी, जो 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट रेगी। ह फोन बाईपास चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा।