पहली बार ईयरफोन बनाने वाला देसी ब्रांड ला रहा धांसू फोन; कैमरा, बैटरी सब दमदार

Boltt Ace 5G और Evo: लॉन्च डेट

बोल्ट 25 अगस्त को भारत में अपने पहले स्मार्टफोन Boltt Ace 5G और Evo लॉन्च करने के लिए तैयार है। इन्हें Flipkart पर बेचा जाएगा। Ace 5G में 64-मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा होगा, जबकि Boltt Evo में 50-मेगापिक्सेल का मेन कैमरा मिलेगा। दोनों स्मार्टफोन में रियल टोन सपोर्ट के साथ 8-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा होगा। Ace 5G के मेन कैमरे में f/1.8 अपर्चर भी होगा। दोनों ही फोन फोटोग्राफी को बेहतर बनाने के लिए Google AI इमेजिंग फीचर्स का इस्तेमाल करेंगे। इनमें साफ सेल्फी के लिए 'Face Unblur' शामिल है; कंपनी का कहना है कि यह फीचर अलग-अलग स्किन टोन पर नैचुरल दिखने वाले रिजल्ट देने के लिए बनाया गया है। इन फोन में अलग-अलग शूटिंग कंडिशन्स के लिए AI-पावर्ड नाइट मोड और सीन ऑप्टिमाइजेशन की सुविधा भी मिलेगी। गूगल जेमिनी इन फोन्स में कई AI फीचर्स को पावर देगा। यूजर चीजों की पहचान करने, टेक्स्ट ट्रांसलेट करने, सर्किल टू सर्च और गूगल लेंस का यूज कर पाएंगे।