पहली बार ईयरफोन बनाने वाला देसी ब्रांड ला रहा धांसू फोन; कैमरा, बैटरी सब दमदार

इस फोन को भारत में 18 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। यह Flipkart पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। कंपनी ने यह भी बताया है कि फोन के पिछले हिस्से में, कैमरा मॉड्यूल के ठीक बगल में एक सेकेंडरी डिस्प्ले ( जिसे Alive Matrix Display कहा जा रहा) होगा। फोन में दाईं ओर ऑरेंज कलर का एक नया बटन भी है, जो एक कस्टमाइजेबल शॉर्टकट बटन है, जिसे अलग-अलग कामों के लिए सेट किया जा सकता है। इस शॉर्टकट बटन का इस्तेमाल गेमिंग के दौरान भी किया जा सकता है। इस स्मार्टफोन की मोटाई सिर्फ 7.39mm है और वजन लगभग 189 ग्राम है। फोन तीन कलर्स - ग्रेफाइट ब्लैक, टुंड्रा ग्रीन और आर्क व्हाइट में आएगा।
फोन में 6.78-इंच हाइपरलक्स AMOLED डिस्प्ले होगा जो 144Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। डिस्प्ले कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन के साथ आएगा। फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 अल्टीमेट 5G चिपसेट से लैस होगा, जिसे गेमिंग को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक डेडिकेटेड P1 ग्राफिक्स चिप के साथ जोड़ा जाएगा। कूलिंग के लिए स्मार्टफोन में बड़े 5,000mm² वेपर चैंबर के साथ 5K आइसशील्ड VC कूलिंग सिस्टम मिलता है।
POVA 8 Pro की एक खास बात इसके पिछले हिस्से में दिया गया 'अलाइव मैट्रिक्स डिस्प्ले' है। इसमें 177 अलग-अलग कंट्रोल होने वाले मिनी LED का इस्तेमाल किया गया है और यह कॉल, मैसेज, गेमिंग और फाइल ट्रांसफर जैसे 49 से ज्यादा सिनेरियो में 'ब्रीदिंग लाइट इफेक्ट' देता है। कंपनी का यह भी कहना है कि इन लाइटिंग इफेक्ट्स को कस्टमाइज किया जा सकता है।
बोल्ट 25 अगस्त को भारत में अपने पहले स्मार्टफोन Boltt Ace 5G और Evo लॉन्च करने के लिए तैयार है। इन्हें Flipkart पर बेचा जाएगा। Ace 5G में 64-मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा होगा, जबकि Boltt Evo में 50-मेगापिक्सेल का मेन कैमरा मिलेगा। दोनों स्मार्टफोन में रियल टोन सपोर्ट के साथ 8-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा होगा। Ace 5G के मेन कैमरे में f/1.8 अपर्चर भी होगा। दोनों ही फोन फोटोग्राफी को बेहतर बनाने के लिए Google AI इमेजिंग फीचर्स का इस्तेमाल करेंगे। इनमें साफ सेल्फी के लिए 'Face Unblur' शामिल है; कंपनी का कहना है कि यह फीचर अलग-अलग स्किन टोन पर नैचुरल दिखने वाले रिजल्ट देने के लिए बनाया गया है। इन फोन में अलग-अलग शूटिंग कंडिशन्स के लिए AI-पावर्ड नाइट मोड और सीन ऑप्टिमाइजेशन की सुविधा भी मिलेगी। गूगल जेमिनी इन फोन्स में कई AI फीचर्स को पावर देगा। यूजर चीजों की पहचान करने, टेक्स्ट ट्रांसलेट करने, सर्किल टू सर्च और गूगल लेंस का यूज कर पाएंगे।
कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि Ace 5G लाल कलर में आएगा और इसकी मोटाई 9.49mm होगी, जबकि Evo को हल्के नीले कलर में पेश किया जाएगा। दोनों ही फोन में 6000mAh बैटरी होगी। Ace 5G में 18W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। कंपनी का कहना है कि बैटरी को इस तरह से बनाया गया है कि 500 से ज्यादा बार चार्ज करने के बाद भी यह अपनी कैपेसिटी का 80% से ज्यादा हिस्सा बना रहे, ताकि लंबे समय तक बेहतर भरोसेमंद परफॉर्मेंस मिल सके।