नए फोन का है प्लान? अगले हफ्ते आ रहे ये पावरफुल स्मार्टफोन, लिस्ट में वीवो और पोको भी

यह फोन भारत में 11 अगस्त को लॉन्च होगा। सीरीज में दो मॉडल Oppo K13 Turbo और K13 Turbo Pro शामिल होंगे। कंपनी का दावा है कि यह भारत का एकमात्र फोन है जो इन-बिल्ट कूलिंग फैन के साथ आता है।
प्रो मॉडल स्नैपड्रैगन 8s जेन 4 चिपसेट और स्टैंडर्ड मॉडल मीडियाटेक 8450 चिपसेट पैक करेगा। फोन में 80W सुपरवूक चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7000 एमएएच बैटरी मिलेगी। इसमें 120 हर्ट्ज डिस्प्ले मिलेगा, जो 1600 निट्स ब्राइटनेस के साथ आएगा। फोन IPX6/8/9 वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आएगा। फोन में 50 मेगापिक्सेल मेन कैमरा है।
यह फोन भारत में 12 अगस्त को लॉन्च होगा। फोन की माइकोसाइट Flipkart पर लाइव हो चुकी है, जहां कंपनी ने इसमें मिलने वाले खास फीचर्स का खुलासा किया है। कंपनी का दावा है कि यह 6500mAh बैटरी कैटेगरी में भारत का सबसे पतला फोन है।
हाल ही में एक टिप्स्टर ने बताया कि फोन के 8+128GB मॉडल की कीमत 37,000 रुपये होगी। वीवो तीन कलर्स - ऑस्पिशियस गोल्ड, मूनलिट ब्लू और मिस्ट ग्रे में आएगा। फोन में क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले मिलेगा। यह स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 प्रोसेसर पैक करेगा। फोन में Wedding vLog फीचर वाला दमदार कैमरा सेटअप भी मिलेगा। फोन IP68+IP69 रेटिंग के साथ आएगा।
यह फोन 13 अगस्त को भारतीय बाजार में डेब्यू करेगा। फोन की माइक्रोसाइन Flipkart पर लाइव है, जहां कंपनी धीरे-धीरे फोन के खास फीचर्स का खुलासा कर रही है।
कंपनी ने टीज किया है कि फोन में सेगमेंट का सबसे बड़ा 6.6 इंच का डिस्प्ले मिलेगा और इसमें सेगमेंट का सबसे ज्यादा 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा, फोन में सेगमेंट की सबसे बड़ी 7000 एमएएच बैटरी होगी। कंपनी ने टीज किया है कि फोन की कीमत 15,000 रुपये से कम होगी।
यह फोन 19 अगस्त को भारतीय बाजार में डेब्यू करेगा। Amazon पर इसकी माइक्रोसाइट लाइव है, जहां कंपनी इसके खास फीचर्स का खुलासा कर रही है।
फोन 7000 एमएएच बैटरी पैक करेगा। इसमें 18W रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, जिससे यह पावरबैंक का भी काम करेगा। फोन तीन कलर ऑप्शन्स - मिडनाइट ब्लैक, व्हाइट और पर्पल कलर में आएगा। फोन में 6.9 इंच का डिस्प्ले मिलेगा, जो 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट करेगा। फोन स्नैपड्रैगन 6s जेन 3 चिपसेट पैक करेगा। फोन में 50 मेगापिक्सेल डुअल रियर कैमरा मिलेगा।