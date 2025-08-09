नए फोन का है प्लान? अगले हफ्ते आ रहे ये पावरफुल स्मार्टफोन, लिस्ट में वीवो और पोको भी

Redmi 15 5G की खासियत

फोन 7000 एमएएच बैटरी पैक करेगा। इसमें 18W रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, जिससे यह पावरबैंक का भी काम करेगा। फोन तीन कलर ऑप्शन्स - मिडनाइट ब्लैक, व्हाइट और पर्पल कलर में आएगा। फोन में 6.9 इंच का डिस्प्ले मिलेगा, जो 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट करेगा। फोन स्नैपड्रैगन 6s जेन 3 चिपसेट पैक करेगा। फोन में 50 मेगापिक्सेल डुअल रियर कैमरा मिलेगा।