नए फोन का है प्लान? धूम मचाने आ रहे इतने सारे पावरफुल 5G फोन, अगले हफ्ते होंगे लॉन्च, देखें लिस्ट

यह स्मार्टफोन भारतीय बाजार में 18 अगस्त दोपहर 12 बजे लॉन्च होने के लिए तैयार है। इसे कंपनी के वेबसाइट के अलावा Amazon से खरीदा जा सकेगा, जहां कंपनी ने इसके खास फीचर्स को टीज किया है। इसे फॉरेस्ट ग्रीन और मूनलाइट व्हाइट कलर में आने के लिए टीज किया गया है।
फोन 5 स्टार ड्रॉप रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आएगा, जिससे यह अचानक गिरने पर टूटेगा नहीं। फोन में IP64 वॉटरप्रूफ बिल्ड भी मिलेगी, कंपनी का कहना है कि इसे 3 मिनट वॉशिंग टेस्ट से भी गुजारा गया है। फोन में 35W सुपरचार्ज सपोर्ट के साथ 5200 एमएएच बैटरी मिलेगी। इसमें अल्ट्रा पावर सेविंग मोड भी मिलेगा, जिससे केवल 2 परसेंट बैटरी होने पर भी 75 मिनट तक कॉलिंग की जा सकेगी। फोन में 256GB स्टोरेज के साथ 16GB (8GB+8GB) तक रैम का सपोर्ट मिलेगा। फोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50 मेगापिक्सेल मेन कैमरा मिलेगा। फोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 850 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ 6.8 इंच का बड़ा फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलेगा। फोन स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 चिपसेट पैक करेगा। फोन में ढेर सारे AI फीचर्स का भी सपोर्ट मिलेगा।
यह स्मार्टफोन भारतीय बाजार में 19 अगस्त दोपहर 12 बजे लॉन्च होने के लिए तैयार है। इसे कंपनी के वेबसाइट के अलावा Amazon से खरीदा जा सकेगा। फोन तीन कलर ऑप्शन मिडनाइट ब्लैक, फ्रॉस्टेड व्हाइट और सैंडी पर्पल कलर्स में आएगा।
कंपनी का कहना है कि फोन में सेगमेंट की सबसे बड़ी 7000mAh बैटरी है। यह फोन पावरबैंक का भी काम करेगा, क्योंकि इसमें 18W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। यह 7000mAh बैटरी वाला सबसे स्लिम फोन है। इसमें 6.9 इंच का डिस्प्ले है, जिसमें 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है। कंपनी का कहना है कि इसमें सेगमेंट का सबसे आई-सेफ डिस्प्ले है। फोन स्नैपड्रैगन 6s जेन 3 के साथ आएगा, जो ढेर सारे AI फीचर्स का भी सपोर्ट करेगा। फोन में 50 मेगापिक्सेल डुअल AI कैमरा मिलेगा।
सीरीज में दो स्मार्टफोन Realme P4 5G और Realme P4 Pro 5G शामिल होंगे। ये 20 अगस्त को दोपहर 12 बजे भारतीय बाजार में लॉन्च होगा। इसे कंपनी के वेबसाइट के अलावा Flipkart से खरीदा जा सकेगा।
P4 मॉडल मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 अल्ट्रा चिपसेट से लैस होगा। इसमें 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 6.77 इंच हाइपरग्लो एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। P4 Pro मॉडल स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 चिपसेट से लैस होगा और इसकी मोटाई केवल 7.68 एमएम होगी। दोनों फोन में 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7000mAh बैटरी मिलेगी। फोटोग्राफी के लिए P4 Pro में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें OIS के साथ 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा मिलेगा। सेल्फी के लिए भी फोन में 50 मेगापिक्सेल कैमरा मिलेगा। स्टैंडर्ड मॉडल में भी 50 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा और सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सेल कैमरा मिलेगा।