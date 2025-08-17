नए फोन का है प्लान? धूम मचाने आ रहे इतने सारे पावरफुल 5G फोन, अगले हफ्ते होंगे लॉन्च, देखें लिस्ट

HONOR X7c 5G की खासियत

फोन 5 स्टार ड्रॉप रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आएगा, जिससे यह अचानक गिरने पर टूटेगा नहीं। फोन में IP64 वॉटरप्रूफ बिल्ड भी मिलेगी, कंपनी का कहना है कि इसे 3 मिनट वॉशिंग टेस्ट से भी गुजारा गया है। फोन में 35W सुपरचार्ज सपोर्ट के साथ 5200 एमएएच बैटरी मिलेगी। इसमें अल्ट्रा पावर सेविंग मोड भी मिलेगा, जिससे केवल 2 परसेंट बैटरी होने पर भी 75 मिनट तक कॉलिंग की जा सकेगी। फोन में 256GB स्टोरेज के साथ 16GB (8GB+8GB) तक रैम का सपोर्ट मिलेगा। फोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50 मेगापिक्सेल मेन कैमरा मिलेगा। फोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 850 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ 6.8 इंच का बड़ा फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलेगा। फोन स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 चिपसेट पैक करेगा। फोन में ढेर सारे AI फीचर्स का भी सपोर्ट मिलेगा।