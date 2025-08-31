अगले हफ्ते आ रहे ये तीन फोन, लिस्ट में दुनिया का सबसे पतला स्मार्टफोन, स्पेशल Razr 60 भी

मोटोरोला के 'ब्रिलियंट कलेक्शन' का हिस्सा और स्वारोवस्की क्रिस्टल से जड़े Motorola Razr 60, Moto Buds Loop भारत में 1 सितंबर को शाम 7.30 बजे लॉन्च होंगे। यह कंपनी की वेबसाइट और फ्लिपकार्ट पर खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे। यह पैनटोन आइस मेल्ट शेड में उपलब्ध होंगे।
भारत में, मोटोरोला रेजर 60 के ब्रिलियंट कलेक्शन वर्जन में मौजूदा मॉडल के समान ही फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इसमें मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400X चिपसेट और 30W वायर्ड और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट वाली 4500mAh की बैटरी होने की संभावना है। इसमें 6.9-इंच pOLED LTPO मेन फोल्डेबल डिस्प्ले, 3.63-इंच pOLED कवर स्क्रीन और 32-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा हो सकता है। फोन में 50-मेगापिक्सेल का मेन कैमरा हो सकता है। इसके अलावा, Moto Buds Loop के ब्रिलियंट कलेक्शन वेरिएंट के भी स्टैंडर्ड मॉडल जैसे ही फीचर्स के साथ आने की उम्मीद है। बोस-ट्यून्ड ओपन-ईयर ईयरबड्स 37 घंटे तक की कुल बैटरी लाइफ के साथ लॉन्च हो सकते हैं।
रियलमी 15T को भारत में 2 सितंबर को दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा। फोन की बिक्री फ्लिपकार्ट, रियलमी इंडिया ई-स्टोर और चुनिंदा ऑफलाइन स्टोर्स पर होगी। यह फ्लोइंग सिल्वर, सिल्क ब्लू और सूट टाइटेनियम कलर्स में उपलब्ध होगा।
यह फोन नैनो-स्केल माइक्रोक्रिस्टलाइन लिथोग्राफी के साथ टेक्सचर्ड मैट 4R डिजाइन के साथ आएगा जो फिंगरप्रिंट-रेसिस्टेंट और एंटी-स्लिप फिनिश प्रदान करेगा। इसमें IP66+IP68+IP69 रेटिंग मिलेगी। फोन में 6.7-इंच 4R कंफर्ट प्लस एमोलेड डिस्प्ले होगा जिसमें 4,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस है। फोन में 50-मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा और 50-मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। फोन में 7000mAh की बैटरी होगी।
भारत में इसे 4 सितंबर दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा। फ्लिपकार्ट लिस्टिंग से कंफर्म हो गया है कि इसे लॉन्च के बाद इसी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचा जाएगा, जहां इसे 'दुनिया का सबसे पतला स्मार्टफोन' टैगलाइन के साथ टिज किया गया है।
फोन में पिल शेप कैमरा मिलेगा, जिसे होरिजॉन्टल पोजीशन में रखा गया है। कैमरा मॉड्यूल के दोनों किनारों पर कैमरा लेंस लगे हुए हैं और बीच में एलईडी लाइट दी गई है। कंपनी ने टीज किया है कि स्लिम बॉडी के अलावा, फोन में डायनामिक मूड लाइट डिजाइन होगा, जिसमें कैमरे के चारों ओर एलईडी लाइट्स लगी होंगी। फोन को व्हाइट कलर में दिखाया गया है। इसमें Ella AI असिस्टेंट भी है, जो भारतीय भाषाओं के सपोर्ट के साथ आता है। फोन में नो नेटवर्क कम्युनिकेशन का सपोर्ट भी मिलेगा।