अगले हफ्ते आ रहे ये तीन फोन, लिस्ट में दुनिया का सबसे पतला स्मार्टफोन, स्पेशल Razr 60 भी

Motorola Razr 60 Brilliant Collection की खासियत

भारत में, मोटोरोला रेजर 60 के ब्रिलियंट कलेक्शन वर्जन में मौजूदा मॉडल के समान ही फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इसमें मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400X चिपसेट और 30W वायर्ड और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट वाली 4500mAh की बैटरी होने की संभावना है। इसमें 6.9-इंच pOLED LTPO मेन फोल्डेबल डिस्प्ले, 3.63-इंच pOLED कवर स्क्रीन और 32-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा हो सकता है। फोन में 50-मेगापिक्सेल का मेन कैमरा हो सकता है। इसके अलावा, Moto Buds Loop के ब्रिलियंट कलेक्शन वेरिएंट के भी स्टैंडर्ड मॉडल जैसे ही फीचर्स के साथ आने की उम्मीद है। बोस-ट्यून्ड ओपन-ईयर ईयरबड्स 37 घंटे तक की कुल बैटरी लाइफ के साथ लॉन्च हो सकते हैं।