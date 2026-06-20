अगले हफ्ते आ रहे ये तीन यूनिक फोन, बैक पैनल पर चमकने वाली LED लाइट्स, रेसिंग कार से इंस्पायर्ड डिजाइन

Ai+ Nova 2 Pro 5G: लॉन्च डेट और खासियत

किफायती स्मार्टफोन्स के लिए पॉपुलर Ai+ अब अपने नए फोन के तौर पर Nova 2 Pro 5G फोन को लॉन्च करने की तैयारी में है। फ्लिपकार्ट पर कंपनी ने खुलासा किया है कि यह फोन भारत में 22 जून को दोपहर 12PM बजे डेब्यू करेगा। टीजर इमेज में कंपनी ने बताया कि फोन फ्लैगशिप पावर, इमर्सिव डिस्प्ले और प्रो-लेवल फीचर्स के साथ आएगा। फोन में 6.9 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलेगा। फोन के बैक पैनल पर चमकने वाली LED लाइट्स भी होंगी। फोन की कीमत 12-15 हजार रुपये के बीच होगी।