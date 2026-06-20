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अगले हफ्ते आ रहे ये तीन यूनिक फोन, बैक पैनल पर चमकने वाली LED लाइट्स, रेसिंग कार से इंस्पायर्ड डिजाइन

नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान है, तो यह खबर आपके लिए है। यहां हम आपको ऐसे स्मार्टफोन मॉडल्स बता रहे हैं, तो अगले हफ्ते भारतीय बाजार में डेब्यू करने वाले हैं। लिस्ट में इंफिनिक्स और Ai+ के स्मार्टफोन शामिल हैं। देखें आपके लिए कौन सा फोन बेस्ट रहेगा...

Arpit SoniJun 20, 2026 03:09 pm IST
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Ai+ Nova 2 Pro 5G: लॉन्च डेट और खासियत

किफायती स्मार्टफोन्स के लिए पॉपुलर Ai+ अब अपने नए फोन के तौर पर Nova 2 Pro 5G फोन को लॉन्च करने की तैयारी में है। फ्लिपकार्ट पर कंपनी ने खुलासा किया है कि यह फोन भारत में 22 जून को दोपहर 12PM बजे डेब्यू करेगा। टीजर इमेज में कंपनी ने बताया कि फोन फ्लैगशिप पावर, इमर्सिव डिस्प्ले और प्रो-लेवल फीचर्स के साथ आएगा। फोन में 6.9 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलेगा। फोन के बैक पैनल पर चमकने वाली LED लाइट्स भी होंगी। फोन की कीमत 12-15 हजार रुपये के बीच होगी।

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Ai+ Nova 2 Neo 5G: लॉन्च डेट और खासियत

Ai+ Nova 2 Pro 5G फोन के साथ अपना एक और स्मार्टफोन लॉन्च करेगी, जिसका नाम Nova 2 Neo 5G फोन है। फ्लिपकार्ट पर कंपनी ने खुलासा किया है कि यह फोन भारत में 22 जून को दोपहर 12PM बजे डेब्यू करेगा।। टीजर इमेज में कंपनी ने बताया कि फोन शार्प कैमरा और बड़ी बैटरी के साथ आएगा। इस फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट, 48 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा और 6000 एमएएच बैटरी मिलेगी।

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Infinix Note 60 Pro 5G Pininfarina Edition: लॉन्च डेट

Flipkart की माइक्रोसाइट से कंफर्म हुआ है कि यह स्पेशल एडिशन स्मार्टफोन भारत में 24 जून 2026 को दोपहर 12PM बजे लॉन्च होगा। अपकमिंग Infinix Note 60 Pro 5G Pininfarina Edition स्टैंडर्ड मॉडल के साथ कई चीजें शेयर करता है, हालांकि, मुख्य अंतर इसके डिजाइन में है। इस स्पेशल वर्जन स्मार्टफोन को इतालवी ऑटोमोटिव और डिजाइन दिग्गज पिनिनफेरिना के साथ मिलकर डेवलप किया गया है, और इसका डिजाइन एयरोडायनामिक फिलॉसफी और हाई-परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार्स से इंस्पायर्ड है।

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Infinix Note 60 Pro 5G Pininfarina Edition: खासियत

फोन के ब्लैक कलर में टीज किया गया है। इसके बैक पैनल पर कार्बन फाइबर फिनिश देखने को मिलेगी। इस फोन की बॉडी 360 डिग्री एयरोस्पेस ग्रे एल्युमीनियम से बनी है। फोन के बैक बैनल पर एक एक्टिव मैट्रिक डिस्प्ले भी होगा, जो नोटिफिकेशन, कॉल और मैसेज आने पर चमकेगा। इसमें स्टैंडर्ड मॉडल की तरह ही Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर, 6.78-इंच एमोलेड, 90W फास्ट चार्जिंग के साथ 6,500mAh की एक बड़ी बैटरी और OIS सपोर्ट के साथ 50-मेगापिक्सेल का मेन कैमरा मिलेगा।

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OnePlus Nord Buds 4: लॉन्च डेट और खासियत

Amazon पर टीज किया गया है कि यह ईयरबड्स भारत में 25 जून दोपहर 12PM बजे लॉन्च होगा। कंपनी ने इसे दो कलर - ग्रीन और ब्लैक में टीज किया है। कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज में यह 54 घंटे की बैटरी लाइफ प्रदान करेगा। इसमें 52db तक का एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन सपोर्ट मिलेगा। दमदार साउंड के लिए इसमें 12 एमएम के टाइटेनियम कोटेड ड्राइवर्स लगे हुए हैं। बस्ड काफी लाइटवेट हैं। इसमें 6-माइक सेटअप है जो बेहतरीन क्वालिटी देता है।

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