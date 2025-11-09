नए फोन का है प्लान? भारत में धूम मचाने आ रहे OnePlus, Lava समेत इतने सारे मॉडल, लिस्ट

यह फोन भारतीय बाजार में 13 नवंबर को लॉन्च होगा। इसी दिन 8PM से यह बिक्री के लिए भी उपलब्ध हो जाएगा। Amazon पर इसकी माइक्रोसाइट लाइव हो गई है, जहां कंपनी ने इसके खास फीचर्स का खुलासा कर दिया है। फोन दुनिया के सबसे तेज स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट से लैस होगा। यह फुल वॉटरप्रूफ होगा और 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डिस्प्ले के साथ आएगा। फोन 7300mAh बैटरी पैक करेगा और ट्रिपल 50MP कैमरा सेटअप होगा। कंपनी डिस्प्ले पर लाइफ टाइम वारंटी दे रही है।
यह सीरीज 18 नवंबर को भारतीय बाजार में लॉन्च होगी। अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों ही प्लेटफॉर्म पर इसकी माइक्रोसाइट लाइव है। सीरीज में दो मॉडल Oppo Find X9 और Oppo Find X9 Pro शामिल होंगे। इसमें 200 मेगापिक्सेल कैमरा, 7500 एमएएच बैटरी, मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7500 चिपसेट और 80W सुपरवूक फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स मिलेंगे। टिप्स्टर अभिषेक यादव के अनुसार, भारत में ओप्पो फाइंड X9 के 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 74,999 रुपये होगी।
यह फोन 20 नवंबर को भारतीय बाजार में डेब्यू करने के लिए तैयार है। Amazon पर इसकी माइक्रोसाइट लाइव हो गई है, जहां कंपनी ने इसके खास फीचर्स का खुलासा कर दिया है। कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि लावा अग्नि 4 5G फोन डाइमेंसिटी 8350 चिपसेट, LPDDR5X रैम और UFS 4.0 इंटरनल स्टोरेज से लैस होगा। लावा पहले ही कंफर्म कर चुकी है कि फोन दो कलर ऑप्शन्स - लूनर मिस्ट और फैंटम ब्लैक में आएगा।
यह फोन 20 नवंबर को भारतीय बाजार में लॉन्च होगा। Flipkart पर इसकी माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है, जहां कंपनी ने इसके कुछ खास फीचर्स का खुलासा कर दिया है। फोन में स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिप + हाइपर विजन एआई चिप मिलेगी। फोन में 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7000 एमएएच बैटरी मिलेगी। यह दुनिया का पहला फोन होगा जो स्विच डिजाइन के साथ आएगा, जिससे यूजर कैमरा मॉड्यूल का डिजाइन कभी भी बदल सकेंगे।
यह फोन भारतीय बाजार में 26 नवंबर को लॉन्च होगा। Amazon पर इसकी माइक्रोसाइट लाइव हो गई है, जहां कंपनी ने इसके खास फीचर्स का खुलासा कर दिया है। फोन में चौकोर कैमरा मॉड्यूल होगा, जिसके आसपास चमकने वाली लाइट होगी। इसमें सैमसंग 2K M14 LEAD OLED डिस्प्ले मिलेगा। फोन स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट से लैस होगा और इसमें 2600 निट्स ब्राइटनेस और डोल्बी विजन सपोर्ट वाला डिस्प्ले मिलेगा। फोन 7000 एमएएच बैटरी पैक करेगा।