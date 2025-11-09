नए फोन का है प्लान? भारत में धूम मचाने आ रहे OnePlus, Lava समेत इतने सारे मॉडल, लिस्ट

OnePlus 15

यह फोन भारतीय बाजार में 13 नवंबर को लॉन्च होगा। इसी दिन 8PM से यह बिक्री के लिए भी उपलब्ध हो जाएगा। Amazon पर इसकी माइक्रोसाइट लाइव हो गई है, जहां कंपनी ने इसके खास फीचर्स का खुलासा कर दिया है। फोन दुनिया के सबसे तेज स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट से लैस होगा। यह फुल वॉटरप्रूफ होगा और 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डिस्प्ले के साथ आएगा। फोन 7300mAh बैटरी पैक करेगा और ट्रिपल 50MP कैमरा सेटअप होगा। कंपनी डिस्प्ले पर लाइफ टाइम वारंटी दे रही है।