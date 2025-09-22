मोटोरोला के स्मार्टफोन्स पर साल की सबसे बड़ी डील, 10 हजार रुपये तक कम हुई कीमत

मोटोरोला फैंस के लिए लिए बड़ी खुशखबरी है। फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल में मोटोरोला की फेस्टिव डील्स आज रात 12 बजे से लाइव होने वाली है। सेल में आप मोटोरोला के फोन्स को बंपर बंपर डील में खरीद सकेंगे। फ्लिपकार्ट सेल में मोटोरोला के फोन्स पर 10 हजार रुपये तक का डिस्काउंट मिलेगा। तो आप भी अगर मोटोरोला का फोन लेने की सोच रहे हैं, तो आपके पास शानदार मौका है। फिलहाल आइए जान लेते हैं मोटोरोला के डिवाइसेज पर दी जाने वाली कुछ धाकड़ डील्स के बारे में।
फोन का रेग्युलर प्राइस 49,999 रुपये है। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल में आप इसे 10 हजार रुपये की छूट के बाद 39,999 रुपये में खरीद सकेंगे। यह मार्बल और फैब्रिक फिनिश वाला भारत का पहला स्मार्टफोन है।
8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस की कीमत 17999 रुपये है। सेल में इसे ऑफर्स के साथ आप 14999 रुपये में खरीद सकते हैं। फोन 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा और स्नैपड्रैगन 7s जेन 2 प्रोसेसर से लैस है।
फोन 12जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट का रेग्युलर प्राइस 24,999 रुपये है। ऑफर्स के साथ आप इसे 21999 रुपये में खरीद सकते हैं। फोन में कंपनी IP68 + IP69 वॉटरप्रूफ रेटिंग ऑफर कर रही है।
8जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत 29,999 रुपये है। सेल में ऑफर्स के साथ यह 24999 रुपये में आपका हो सकता है। यह फोन डाइमेंसिटी 8350 प्रोसेसर पर काम करता है।
8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन का रेग्युलर प्राइस 17,999 रुपये है। बिग बिलियन डे सेल में आप इसे डिस्काउंट के बाद 14999 रुपये में खरीद सकते हैं। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है।
मोटोरोला का यह फोन 9999 रुपये के प्राइसटैग के साथ आता है। सेल में यह डिस्काउंट के बाद 8999 रुपये में आपका हो सकता है। यह फोन प्रीमियम वीदन लेदर फिनिश ऑफर करता है।