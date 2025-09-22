मोटोरोला के स्मार्टफोन्स पर साल की सबसे बड़ी डील, 10 हजार रुपये तक कम हुई कीमत

मोटोरोला फैंस के लिए लिए बड़ी खुशखबरी है। फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल में मोटोरोला की फेस्टिव डील्स आज रात 12 बजे से लाइव होने वाली है। सेल में आप मोटोरोला के फोन्स को बंपर बंपर डील में खरीद सकेंगे। फ्लिपकार्ट सेल में मोटोरोला के फोन्स पर 10 हजार रुपये तक का डिस्काउंट मिलेगा। तो आप भी अगर मोटोरोला का फोन लेने की सोच रहे हैं, तो आपके पास शानदार मौका है। फिलहाल आइए जान लेते हैं मोटोरोला के डिवाइसेज पर दी जाने वाली कुछ धाकड़ डील्स के बारे में।