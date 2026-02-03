UIDAI ने आसान किए रूल: अब Aadhaar Card में नाम, पता, DOB बदलने के लिए चाहिए होंगे ये डॉक्यूमेंट

Aadhaar में नाम बदलने के लिए कौन-से डॉक्यूमेंट

अगर आपको आधार कार्ड में नाम सुधारना या बदलना है, तो इसके लिए अब कई दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे। पासपोर्ट को सबसे भरोसेमंद माना जाता है क्योंकि इसमें फोटो, नाम, जन्मतिथि और पता सभी मौजूद होते हैं। इसके अलावा PAN कार्ड को पहचान प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। वोटर ID कार्ड भी नाम अपडेट के लिए मान्य है, क्योंकि इसमें फोटो और नाम साफ तौर पर दर्ज होता है। इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी पहचान पत्र और विवाह प्रमाण पत्र के आधार पर भी नाम बदला जा सकता है।