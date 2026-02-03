Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोगैजेट्सUIDAI ने आसान किए रूल: अब Aadhaar Card में नाम, पता, DOB बदलने के लिए चाहिए होंगे ये डॉक्यूमेंट

UIDAI ने आसान किए रूल: अब Aadhaar Card में नाम, पता, DOB बदलने के लिए चाहिए होंगे ये डॉक्यूमेंट

UIDAI ने Aadhaar कार्ड में डिटेल अपडेट कराने से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नाम, पता और जन्मतिथि में अपडेट के लिए जिन दस्तावेजों की जरूरत होती है उस लिस्ट को अपडेट दिया गया है। ऐसे में अगर आप Aadhaar में कोई बदलाव कराने की सोच रहे हैं, तो जान लें कि अब कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी।

Himani GuptaFeb 03, 2026 07:44 pm IST
Aadhaar Update Valid Document List

भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला Aadhaar Card अब पहले से ज्यादा आसान हो गया है। UIDAI ने आधार बनवाने और उसमें सुधार कराने से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किए हैं। खासतौर पर उन दस्तावेजों की लिस्ट अपडेट की गई है, जिन्हें Aadhaar enrolment या अपडेट के दौरान मान्य माना जाएगा। इसका सीधा फायदा उन लोगों को मिलेगा, जिन्हें पहले सही डॉक्यूमेंट न होने की वजह से बार-बार परेशानी झेलनी पड़ती थी।

नए नियमों से क्या बदला?

UIDAI का मकसद है कि कोई भी नागरिक Aadhaar से जुड़ी सेवाओं से दूर न रहे। इसी वजह से अब पहचान, पता, जन्मतिथि और रिश्ते से जुड़े प्रमाणों की लिस्ट को ज्यादा आसान और व्यावहारिक बनाया गया है। नई गाइडलाइन के तहत अब कम दस्तावेजों में भी Aadhaar अपडेट या नया enrolment किया जा सकता है।

Aadhaar में नाम बदलने के लिए कौन-से डॉक्यूमेंट

अगर आपको आधार कार्ड में नाम सुधारना या बदलना है, तो इसके लिए अब कई दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे। पासपोर्ट को सबसे भरोसेमंद माना जाता है क्योंकि इसमें फोटो, नाम, जन्मतिथि और पता सभी मौजूद होते हैं। इसके अलावा PAN कार्ड को पहचान प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। वोटर ID कार्ड भी नाम अपडेट के लिए मान्य है, क्योंकि इसमें फोटो और नाम साफ तौर पर दर्ज होता है। इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी पहचान पत्र और विवाह प्रमाण पत्र के आधार पर भी नाम बदला जा सकता है।

Aadhaar में पता बदलने के लिए कौन-से दस्तावेज चलेंगे

पता अपडेट कराने के लिए UIDAI ने कई विकल्प दिए हैं। पासपोर्ट, बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट मान्य होंगे, बशर्ते वे अपडेटेड हों। बिजली, पानी या गैस का बिल भी स्वीकार किया जाएगा, लेकिन ध्यान रहे कि बिल तीन महीने से ज्यादा पुराना न हो। किराए के मकान में रहने वालों के लिए रेंट एग्रीमेंट के साथ पुलिस वेरिफिकेशन या नोटरी जरूरी है। इसके अलावा नया वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड और हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद भी पते के प्रमाण के तौर पर मान्य है।

Aadhaar में जन्मतिथि (DOB) अपडेट करने के लिए कौन-से दस्तावेज जरूरी

जन्मतिथि में सुधार के लिए जन्म प्रमाण पत्र सबसे अहम दस्तावेज है। इसके अलावा पासपोर्ट और 10वीं या 12वीं की मार्कशीट भी मान्य रहेगी। फिजिकल PAN कार्ड और ऐसे सरकारी पहचान पत्र जिनमें DOB साफ लिखा हो, उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

अब अपडेट होगा और भी आसान

UIDAI के नए नियमों के तहत अब नाम, पता, जन्मतिथि या परिवार से जुड़े विवरण अपडेट करना पहले से ज्यादा आसान हो गया है। अगर आपके पास ऐसा एक ही दस्तावेज है जिसमें फोटो, नाम और पता तीनों मौजूद हैं, तो UIDAI उसे PoI और PoA दोनों के रूप में स्वीकार कर लेगा। इससे अलग-अलग डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

इन बातों का जरूर रखें ध्यान

Aadhaar अपडेट के लिए जो भी दस्तावेज जमा किए जाएं, वे असली होने चाहिए। फोटो, नाम या अन्य जानकारी में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अगर दस्तावेज फर्जी या एडिटेड पाए गए, तो UIDAI आवेदन को रिजेक्ट कर सकती है। इसके अलावा Aadhaar में बदलाव की भी एक सीमा तय है। नाम अधिकतम दो बार बदला जा सकता है, जबकि जन्मतिथि और जेंडर में बदलाव सिर्फ एक बार ही हो सकता है।

