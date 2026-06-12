चलती Train में खुद ढूंढें खाली सीट, TTE के पीछे भागने की नहीं पड़ेगी जरूरत, 90% यात्रियों को नहीं पता IRCTC का फीचर

Step 4:

स्क्रीन पर आपको यह जानकारी दिखाई देगी कि कौन-सी क्लास में सीट उपलब्ध है, कितनी सीटें खाली हैं। अगर सीट उपलब्ध है, तो TTE से संपर्क करके सीट आवंटन का अनुरोध कर सकते हैं। खाली सीट दिखाई देने का मतलब यह नहीं है कि सीट अपने आप मिल जाएगी। सीट का अंतिम आवंटन रेलवे के नियमों के अनुसार TTE (Travelling Ticket Examiner) ही करता है। ऑनलाइन जानकारी सिर्फ आपको सीट की उपलब्धता का अंदाजा देती है। भारतीय रेलवे लगातार अपनी सेवाओं को डिजिटल बना रहा है। टिकट बुकिंग, ट्रेन ट्रैकिंग, प्लेटफॉर्म जानकारी और सीट स्टेटस जैसी सुविधाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं।