रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर! ट्रेन टिकट कैंसिल करने पर कब कटते हैं 240 रुपये और कब मिलेगा 'जीरो' रिफंड, जान लें Rules

Train Ticket Refund Rules Explained:

अगर आप ट्रेन के यात्रा करते हैं तो रेलवे के टिकट कैंसिलेशन से जुड़े इन नियमों के बारे में जरूर जान लें जिससे आपको रिफंड का पैसा पूरा मिल सके। अक्सर लोग टिकट बुक तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में यात्रा रद्द होने पर उन्हें यह समझ नहीं आता कि टिकट कैंसिल करने पर कितना पैसा वापस मिलेगा। IRCTC ने टिकट कैंसिलेशन के लिए अलग-अलग नियम तय किए हैं। इन सभी रूल्स के बारे में हम यहां आपको बता रहे हैं: