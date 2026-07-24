अगर Traffic Challan नहीं भरा तो RC और Driving Licence हो सकते हैं ब्लॉक, जानिए घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट का आसान तरीका

How to Pay Traffic Challan Online:

अगर आप कार या बाइक चलाते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। कई बार कैमरे से चालान कट जाता है और लोगों को पता भी नहीं चल पता है कि उनका चालान कट हुआ है और ऐसे लोग ई-चालान कटने के बाद उसे लंबे समय तक जमा नहीं करते। लंबे समय तक बकाया ट्रैफिक चालान रखने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में जरूरी है कि आप समय-समय पर अपना ट्रैफिक चालान चेक करें और अगर कोई जुर्माना बकाया है, तो उसे जल्द से जल्द जमा कर दें।